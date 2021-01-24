باب نات -

هاجم الأحد 24 جانفي النائب عن ائتلاف الكرامة منذر أبو حيدر كتلة تحيا تونس وكتلة الاصلاح في البرلمان.وأشار النائب الي أن الكتلتين المذكورتين مستاءتين من استقبال رئيس الحكومة هشام المشيشي لنواب كتلة ائتلاف الكرامة يوم السبت 23 جانفي.وقال "كتلة "شقق اسبانيا" و كتلة " اموال بنما" زعلانين من استقبال رئيس الحكومة لممثلين شرعيين للشعب، تركنا لهم المناصب والاعلام و الادارة والصفقات و الشقق فاستكثروا علينا مجرد لقاء".وأضاف متحدثا عن الكتلتين المذكورتين "ناس لا "تحيا" لا تجعر لا "يصلحون" ولا يصلحون وشبههم بالشواذ قائلا "من قبلهم قال شواذ مدينة سدوم لبعضهم " أخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون".وختم تدوينته قائلا "سنبقى ما بقي الزعتر و الزيتون، اما المتطرفون و الاقصائيون فراحلون زائلون".وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي، التقى أمس السبت، وفدا عن الكتلة البرلمانية ائتلاف الكرامة، وفق ما نشره رئيس الكتلة سيف الدين مخلوف في تدوينة على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وأورد مخلوف، أن اللقاء تناول بالخصوص التحوير الوزاري، الذي أعلن عنه المشيشي يوم 16 جانفي الجاري، فضلا عن "سبل تظافر الجهود بين الحكومة وكتلة ائتلاف الكرامة، حتى وهي في موقع معارضة، من أجل خدمة البلاد والعباد".وأضاف في تدوينته، أنه تم التطرق كذلك خلال اللقاء، الى آخر المستجدات على الساحة الوطنية، خاصة منها الأوضاع الاقتصادية والصحية.