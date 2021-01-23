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يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح والشعب يريد اسقاط النظام أبرز شعارات المحتجين في شارع الحبيب بورقيبة

Photo Yassine Gaidi /AA
Publié le Samedi 23 Janvier 2021 - 19:29 قراءة: 0 د, 47 ث
باب نات - شهد السبت 23 جانفي، شارع الحبيب بورقيبة بالعاصة مسيرة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في أحداث الشغب وعمليات السطو والسرقة التي شهدتها البلاد ليلا في الأيام الأخيرة.

وتأتي هذه المسيرة بدعوة من 21 حزب ومنظمات يسارية على رأسها حزب العمال وحزب الوطد وجمعية النساء الديمقراطيات ورابطة حقوق الانسان.


ورفع المشاركون في هذه المسيرة عديد الشعارات أبرزها "يا غنوشي يا سفاح يا قتال الارواح والشعب يريد اسقاط النظام".


وكانت عدة ولايات، وأحياء بالعاصمة، شهدت احتجاجات ليلية، تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامنا مع بدء سريان حظر تجوال ليلي، ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وضمن الاحتجاجات، أعلنت وزارة الداخلية في بيان، توقيف 632 بتهمة "الشغب"، فيما قال وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، الأربعاء، إن ثمة معلومات تفيد بتحرك "عناصر إرهابية" لاستغلال الاحتجاجات.

بدوره، دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي، كافة الأطراف الشعبية والمدنية والحزبية إلى "عدم الانجرار وراء حملات التجييش والتحريض، وعدم اللجوء إلى العنف وبث الشائعات وإرباك مؤسسات الدولة".







Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 219234

MedTunisie  (Tunisia)  |Samedi 23 Janvier 2021 à 20h 31m |           
اذا فعلا يردون اعادة الانتخابات تكفيهم 73 صوتا لاعادة الانتخابات

Weldtounes  (Tunisia)  |Samedi 23 Janvier 2021 à 20h 13m |           
@lagha من فضلك زيد اقرى البيان متع الاحزاب . جماعة قصر نهبوا و سرقوا و كسروا و ضربوا الامن ردوهم مناضلين. هذا اسمو الركوب على الحدث. و يطالبون باطلاق السراق و الناهبين في جناح الليل.

Afarit  (Tunisia)  |Samedi 23 Janvier 2021 à 19h 44m |           
حفنة من الرعاع والفسقة وأعداء الإسلام لو تجمعوا لن يحصلوا ألف نابح
أخبرونا عن حقيقتكم ونسبكم من هنا
https://enbref.tn/ces-tunisiennes-qui-tiennent-les-renes-de-la-drague

Karimyousef  (France)  |Samedi 23 Janvier 2021 à 19h 39m |           
ملا مهازل، ، يسخفو مساكن، يضعيو في وقتهم بالفارغ



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