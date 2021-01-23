خوفا من شحنة أبقار مُصابة... منع دخول باخرة إلى الموانئ التونسية

باب نات - أعلن ديوان البحرية التجارية والموانئ الرأي العام أن الباخرة "كريم الله" والمحملة بشحنة من 850 رأس بقر تم رفض مطلب دخولها الى ميناء بنزرت وكذلك الشأن بالنسبة لجميع الموانئ التجارية التونسية وذلك على خلفية المعلومات الواردة حول اصابة شحنة الأبقار التي على متنها بمرض اللسان الأزرق.



ووفق بلاغ ديوان البحرية التجارية والموانئ تم اعلام جميع السلط المختصة بضرورة دعوة السفينة إلى وجوب مغادرة المياه الإقليمية التونسية حالا باعتبار أن ليس لها أية علاقة تجارية بتونس...



