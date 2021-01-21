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الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية تتهم النقابات بعرقلة مساعي الإصلاح

Publié le Jeudi 21 Janvier 2021 - 19:09 قراءة: 0 د, 25 ث
باب نات - اتهمت الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية ألفة الحامدي النقابات بعرقلة مسار الإصلاح التي تعمل عليه من أجل انقاذ المؤسسة الوطنية.

وقالت ألفة الحامدي خلال اجتماعها بعدد من مسؤولي الخطوط التونسية " بعد عشرة ايام من تولي منصبي قابلتني النقابات بإضرابات "، مضيفة " النقابات اصطحبت أعوان لا ينتمون للشركة من أجل تنظيم الوقفات الاحتجاجية في قاعات العمليات".


وتابعت ألفة الحامدي " رغم العراقيل أريد أن أقول للجميع أن الخطوط التونسية ستنجح في الإقلاع وتجاوز أزمتها".



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219140

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Jeudi 21 Janvier 2021 à 20h 04m |           
جميع شركات النقل تحكم فيها النقابات الّي برّكت الإقتصاد. ثمّة شركات فيها 2 و 3و4 نقّابات



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