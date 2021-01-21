الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية تتهم النقابات بعرقلة مساعي الإصلاح

باب نات -

اتهمت الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية ألفة الحامدي النقابات بعرقلة مسار الإصلاح التي تعمل عليه من أجل انقاذ المؤسسة الوطنية.وقالت ألفة الحامدي خلال اجتماعها بعدد من مسؤولي الخطوط التونسية " بعد عشرة ايام من تولي منصبي قابلتني النقابات بإضرابات "، مضيفة " النقابات اصطحبت أعوان لا ينتمون للشركة من أجل تنظيم الوقفات الاحتجاجية في قاعات العمليات".وتابعت ألفة الحامدي " رغم العراقيل أريد أن أقول للجميع أن الخطوط التونسية ستنجح في الإقلاع وتجاوز أزمتها".