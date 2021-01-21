النهضة ترفض التصويت لوزيرين مقترحين في التحوير الحكومي

أفادت إذاعة "اي اف ام" من مصادر من داخل حركة النهضة أن أغلب اعضاء كتلة الحركة في البرلمان قرروا عدم التصويت لصالح وزيري الصحة والتشغيل المقترحين في التحوير الوزاري خلال الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء القادم.
واوضحت نفس المصادر للاذاعة أنه تم اعلام رئيس الحركة راشد الغنوشي بهذا الموقف خلال اجتماع عُقد يوم أمس.
وقالت مصادر الاذاعة ان موقف الرافضين للوزيرين مثل مفاجأة للغنوشي حسب نفس المصادر.
يذكر أن منظمة أنا يقظ دعت الاربعاء 20 جانفي رئيس الحكومة هشام المشيشي الي سحب ترشيحه الهادي خيري لمنصب وزير الصحة.
وكشفت المنظمة عن شبهة تورط الهادي خيري في التلاعب بملف قضائي لضمان افلات شقيقه من العقاب في جريمة قتل.
واوضحت نفس المصادر للاذاعة أنه تم اعلام رئيس الحركة راشد الغنوشي بهذا الموقف خلال اجتماع عُقد يوم أمس.
وقالت مصادر الاذاعة ان موقف الرافضين للوزيرين مثل مفاجأة للغنوشي حسب نفس المصادر.
يذكر أن منظمة أنا يقظ دعت الاربعاء 20 جانفي رئيس الحكومة هشام المشيشي الي سحب ترشيحه الهادي خيري لمنصب وزير الصحة.
وكشفت المنظمة عن شبهة تورط الهادي خيري في التلاعب بملف قضائي لضمان افلات شقيقه من العقاب في جريمة قتل.
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