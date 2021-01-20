القبض على اخطر مجرم بالجبل الاحمر... محل 11 منشور في قضايا براكاجات وعنف شديد وتحويل وجهة

باب نات - تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران ليلة أول أمس و بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض على مجرم مصنف خطير في العقد الرابع من العمر من ذوي السوابق العدلية محل 11 منشور تفتيش من أجل بيع الخمر و الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه تشويه ..
بالتحري معه تبين انه مورط ايضا في قضية براكاج باستعمال ساطور لأحد ركاب المترو بمحطة الرمانة .
باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه لمواصلة الأبحاث اللازمة
بالتحري معه تبين انه مورط ايضا في قضية براكاج باستعمال ساطور لأحد ركاب المترو بمحطة الرمانة .
باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه لمواصلة الأبحاث اللازمة
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