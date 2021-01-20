القبض على اخطر مجرم بالجبل الاحمر... محل 11 منشور في قضايا براكاجات وعنف شديد وتحويل وجهة

باب نات -

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران ليلة أول أمس و بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض على مجرم مصنف خطير في العقد الرابع من العمر من ذوي السوابق العدلية محل 11 منشور تفتيش من أجل بيع الخمر و الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه تشويه ..بالتحري معه تبين انه مورط ايضا في قضية براكاج باستعمال ساطور لأحد ركاب المترو بمحطة الرمانة .باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه لمواصلة الأبحاث اللازمة