   Aziza Jalel - ليالي الأنس  

القبض على اخطر مجرم بالجبل الاحمر... محل 11 منشور في قضايا براكاجات وعنف شديد وتحويل وجهة

Publié le Mercredi 20 Janvier 2021 - 11:14 قراءة: 0 د, 21 ث
باب نات - تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران ليلة أول أمس و بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض على مجرم مصنف خطير في العقد الرابع من العمر من ذوي السوابق العدلية محل 11 منشور تفتيش من أجل بيع الخمر و الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه تشويه ..

بالتحري معه تبين انه مورط ايضا في قضية براكاج باستعمال ساطور لأحد ركاب المترو بمحطة الرمانة .



باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه لمواصلة الأبحاث اللازمة

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