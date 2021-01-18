دفع التعاون بين تونس والكويت في المجال الصحي

باب نات -

استقبل وزير الصحة فوزي مهدي، اليوم الإثنين 18 جانفي 2021، سفير دولة الكويت بتونس علي أحمد الظفيري.وقد تناولت المحادثات سبل دفع التعاون بين البلدين في المجال الصحي كما تطرق الجانبان إلى وضعية المشاريع الصحية المموّلة من طرف الصندوق الكويتي للتنمية وأهمية التسريع بإنجازها والمتمثلة بالخصوص في بناء وتجهيز 4 مستشفيات جهوية صنف "ب" بكلّ من مكثر وحفّوز وغار الدماء وجلمة والتي بلغت مراحل متقدمة من إجراءات تعيين المصمّمين إلى جانب مشروع تأهيل 17 قسما إستعجاليا بكامل تراب الجمهورية.كما كان اللقاء مناسبة للتأكيد على ضرورة مزيد تنسيق الجهود المشتركة بين البلدين الشقيقين في مجابهة جائحة كوفيد-19.