منحرف يستغل الحجر الصحي الشامل وينفذ براكاجات للمارة

Publié le Vendredi 15 Janvier 2021 - 15:51 قراءة: 0 د, 17 ث
باب نات - تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة من القبض على شخص في العقد الثالث من العمر متلبسا بعملية بركاج لمواطن وسلبه تحت التهديد بطعنه بموس هاتفه الجوال ومبلغ مالي ....

وقد اعترف المتهم باستغلاله للحجر الصحي الشامل وخلو الانهج والازقة من المارة ثم يترصدهم ويسلبهم....


باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.

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