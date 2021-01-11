   Abdelhalim Hafed - أي دمعة حزن  

سنية الدهماني: اضراب الجوع لسامية عبو هو محاولة لاعادة الاضواء بعد ان سرقت منها

Publié le Lundi 11 Janvier 2021 - 09:38 قراءة: 0 د, 36 ث
قال الاعلامي برهان بسيس في مداخلة على اذاعة "اي اف ام" ان اضراب الجوع الذي اعلنت عنه النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو هو رسالة لارباك واحراج الامين العام للحزب غازي الشواشي. واضاف برهان بسيس " عبير موسي رفعت "البارة" فسامية عبو ارادت ان تجلب الانظار".

من جانبها قالت المحامية سنية الدهماني ان ما تقوم به سامية عبو هو محاولة لاعادة الاضواء بعد ان سرقت منها من قبل شخصيات سياسية اخرى على غرار عبير موسي.
واضافت سنية الدهماني ان مثل تلك التصرفات تصلح في زمن الدكتاتورية وليس في عهدالحريات متابعة " فاش تعمل سامية عبو وهنالك طرق أخرى للاحتجاج".

وتابعت سنية الدهماني " تلك الاحتجاجات لن تاتي بنتيجة ابدا وهي رسالة لداخل الحزب".



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