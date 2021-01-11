سنية الدهماني: اضراب الجوع لسامية عبو هو محاولة لاعادة الاضواء بعد ان سرقت منها

قال الاعلامي برهان بسيس في مداخلة على اذاعة "اي اف ام" ان اضراب الجوع الذي اعلنت عنه النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو هو رسالة لارباك واحراج الامين العام للحزب غازي الشواشي. واضاف برهان بسيس " عبير موسي رفعت "البارة" فسامية عبو ارادت ان تجلب الانظار".من جانبها قالت المحامية سنية الدهماني ان ما تقوم به سامية عبو هو محاولة لاعادة الاضواء بعد ان سرقت منها من قبل شخصيات سياسية اخرى على غرار عبير موسي.واضافت سنية الدهماني ان مثل تلك التصرفات تصلح في زمن الدكتاتورية وليس في عهدالحريات متابعة " فاش تعمل سامية عبو وهنالك طرق أخرى للاحتجاج".وتابعت سنية الدهماني " تلك الاحتجاجات لن تاتي بنتيجة ابدا وهي رسالة لداخل الحزب".