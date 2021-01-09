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في حقه 13 منشور تفتيش ومحكوم ب67 سنة سجنا القبض على قاتل شاب حرقا في حي التضامن

Publié le Samedi 09 Janvier 2021 - 11:25 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالتضامن من إلقاء القبض على مصنف خطير محل 13 منشور تفتيش من أجل "القتل العمد واصدار صكوك بدون رصيد وبيع الخمر خلسة والعنف الشديد وخيانة مؤتمن" وصادر في شأنه حكم يقضي بسجنه لمدّة 67 سنة، وحجزت لديه كمية من مخدر القنب الهندي.

وكشفت الابحاث معه انه تورط في قتل شاب ثم اضرم النار فيه ولاذ بالفرار .


بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

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