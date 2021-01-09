الصافي سعيد: طالبت الغنوشي بوزارة الدفاع ...قلي باش تعمل علي انقلاب ؟؟

من المنتظر ان يستضيف الإعلامي سمير الوافي في برنامجه "وحش الشاشة" الذي يبث على قناة التاسعة النائب الصافي سعيد.وكشف الصافي سعيد بعض من الملفات قائلا بانه طرح عليه من قبل راشد الغنوشي تولي وزارة الثقافة لكنه رفض ذلك وانه طالب بوزارة الدفاع فاجابه الغنوشي " ياخي باش تعمل علينا انقلاب؟؟".واضاف الصافي سعيد " قلت للغنوشي الذي نسائل حول الشخصية الاقدر على رئاسة الحكومة فاجبته "هاني قدامك"كما انتقد الصافي سعيد رئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا بانه يتكلم عربية " لا يفهمها" وفعلا من كوكب اخر.