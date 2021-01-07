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القبض على شخص كان يستغل حظر الجولان وينهب الفضاءات التجارية ..

Publié le Jeudi 07 Janvier 2021 - 10:46 قراءة: 0 د, 18 ث
باب نات - تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بجبل الجلود، يوم أمس 6 جانفي 2021، من القبض على شخص بحالة تلبّس وهو بصدد نهب فضاء تجاري بالجهة .

وبالتّحرّي في شأنه، تبيّن أنّه محلّ منشوريْ تفتيش من أجل السّرقة من داخل محلات تجارية وترويج المخدّرات.


وانه كان يستغل حظر الجولان وينهب الفضاءات التجارية.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه...

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