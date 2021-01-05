   Nabiha karaouli - ليام والمكتوب  

المشيشي يُلغي إعفاءات ونُقل اتخذها وزير الداخلية المُقال

Publié le Mardi 05 Janvier 2021 - 19:51 قراءة: 0 د, 25 ث
علمت اذاعة موزاييك أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، ألغى قرارات التحويرات على مراكز أمنية مركزية حساسة وأخرى جهوية، كان وزير الداخلية المُقال توفيق شرف الدين قد اتخذها دون استشارته.

وقد شملت الإقالات التي ألغاها المشيشي 27 من المسؤولين السامين في الأمن الوطني و12 مسؤولا من الحرس الوطني.


وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي أعلن إعفاء توفيق شرف الدين وزير الداخلية من مهامه على ان يتولى هو نفسه الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة في انتظار تعيين وزير داخلية جديد، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 218172

Essoltan  (France)  |Mercredi 06 Janvier 2021 à 00h 31m |           
Voilà un chef de gouvernement qui sait faire .

Cartaginois2011  ()  |Mardi 05 Janvier 2021 à 22h 54m |           
الدولة لها رئيس حكومة واحد و يجب التحقيق مع من يريد تركيز حكومة موازية



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