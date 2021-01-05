المشيشي يُلغي إعفاءات ونُقل اتخذها وزير الداخلية المُقال

علمت اذاعة موزاييك أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، ألغى قرارات التحويرات على مراكز أمنية مركزية حساسة وأخرى جهوية، كان وزير الداخلية المُقال توفيق شرف الدين قد اتخذها دون استشارته.وقد شملت الإقالات التي ألغاها المشيشي 27 من المسؤولين السامين في الأمن الوطني و12 مسؤولا من الحرس الوطني.وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي أعلن إعفاء توفيق شرف الدين وزير الداخلية من مهامه على ان يتولى هو نفسه الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة في انتظار تعيين وزير داخلية جديد، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.