بين حي النور والكبارية مداهمات ليلية تطيح بأكبر بارونات ترويج المخدرات والخمور خلسة

باب نات -

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بجبل الجلود بالتنسيق مع بقية الوحدات الأمنية ليلة أمس واثر مداهمات لعدة اوكار ومنازل مشبوهة بجهة جبل الجلود والكبارية وحي النور من الاطاحة ببارونات ترويج المخدرات والخمور خلسة وحجز كميات هامة من المخدرات وعلب الجعة ومبالغ مالية متأتية من عائدات ترويج تلك الممنوعات ..وقد تم إيقاف6 مروجين وباعة خمور من بينهم مصنف خطير محل 4 مناشير تفتيش في قضايا براكاجات وسرقات وحجز اسلحة بيضاء بحوزتهم.باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض.