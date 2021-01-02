   Warda - على عيني  

بين حي النور والكبارية مداهمات ليلية تطيح بأكبر بارونات ترويج المخدرات والخمور خلسة

Publié le Samedi 02 Janvier 2021 - 10:47 قراءة: 0 د, 26 ث
باب نات - تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بجبل الجلود بالتنسيق مع بقية الوحدات الأمنية ليلة أمس واثر مداهمات لعدة اوكار ومنازل مشبوهة بجهة جبل الجلود والكبارية وحي النور من الاطاحة ببارونات ترويج المخدرات والخمور خلسة وحجز كميات هامة من المخدرات وعلب الجعة ومبالغ مالية متأتية من عائدات ترويج تلك الممنوعات ..

وقد تم إيقاف6 مروجين وباعة خمور من بينهم مصنف خطير محل 4 مناشير تفتيش في قضايا براكاجات وسرقات وحجز اسلحة بيضاء بحوزتهم.



باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217977



En continu

Toutes les news

الأحد 03 جانفي 2021 | 19 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:50 17:18 14:57 12:31 07:32 06:00
15°
 15° % 24 :الرطــوبة
تونــس
6.2 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
15°-713°-614°-714°-720°-10
  • Avoirs en devises
    23040,0

  • (31 dec)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30847 DT        1$ =2,70396 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 dec)   2160,2 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة