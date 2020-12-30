   Melhem Barakat - على بابي  

رئيس الجمهورية يعلن عن قبول اجراء حوار لتصحيح مسار الثورة‎

Publié le Mercredi 30 Decembre 2020 - 18:10 قراءة: 0 د, 34 ث
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, تناول اللقاء مبادرة الاتحاد التي قدمها لرئيس الدولة الداعية إلى إجراء حوار وطني لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للوضع الراهن في بلادنا.
وقد أعلن رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء قبوله إجراء حوار لتصحيح مسار الثورة التي تم الانحراف بها عن مسارها الحقيقي الذي حدده الشعب منذ عشر سنوات ألا وهو الشغل والحرية والكرامة الوطنية.


وأكد رئيس الدولة على وجوب تشريك ممثلين عن الشباب من كل جهات الجمهورية في هذا الحوار وفق معايير يتم تحديدها لاحقا.
كما تم الاتفاق على عقد جلسة عمل في غضون الأيام القليلة القادمة لتناول تفاصيل هذا الحوار.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 217870

Cartaginois2011  (South Africa)  |Mercredi 30 Decembre 2020 à 20h 01m |           
لقد انتخبه الشعب للقيام بمهمة رئيس الجمهورية،حسب ما ينص عليه دستور البلاد،اما تصحيح مسار الثورة،اذا كان لهذا معنى،فهذا يتم عبر مبادرات تشريعية من طرف من انتخبهم الشعب،كل حسب صلاحياته،بمن فيهم رئيس الجمهورية...الاتحاد هو جزء من المشكل حسب ما يراه الكثيرون،ولا يمكن ان يكون جزء من الحل

Karimyousef  (France)  |Mercredi 30 Decembre 2020 à 18h 56m |           
اتحاد الخراب يريد اصلاح البلاد، هذه مهزلة أخرى و مناورة اخرى



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