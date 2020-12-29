دفع التعاون الثنائي محور مكالمة هاتفية بين الجرندي ونظيره الجزائري

باب نات -

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم .وتناولت المكالمة وفق بلاغ الخارجية, مزيد دفع العلاقات الثنائية وتطويرها تجسيدا للإرادة التي تحدو قيادتي البلدين الرئيس قيس سعيد و الرئيس عبد المجيد تبون، باتجاه تجاوز التبعات السلبية لجائحة كورونا وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون الثنائي، من شأنها التشجيع على بعث مشاريع اقتصادية تحقق المنافع المشتركة للبلدين.كما مثلت هذه المكالمة مناسبة لمواصلة تنسيق المواقف والتشاور حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الملف الليبي بما يضمن استقرار هذا البلد الشقيق واستعادته لدوره في القارة الإفريقية والمنطقة المتوسطية.