   Najet - الا انت في هالدنيا  

مداهمات بين حي هلال والملاسين تطيح بعنصرين اجراميين محلا 40 منشور تفتيش ..

Publié le Lundi 28 Decembre 2020 - 10:42 قراءة: 0 د, 27 ث
باب نات - تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي واثر قيامهم بمداهمات أمنية بجهتى الملاسين وحي هلال من الاطاحة بمجرم خطير محل 23 منشور تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية وجهات قضائية من اجل تورطه في قضايا براكاجات وسرقات واعتداء بالعنف الشديد وترويج المخدّرات....

كما تم القبض على مصنف خطير ثاني محل 17 منشور تفتيش في قضايا سلب وبراكاجات وتحويل وجهة وتشويه ..


وكشفت الابحاث معهما تورطهما في سلب اكثر من 40 مواطنا.

هذا وتم حجز اسلحة بيضاء بحوزتهما وكمية من المخدرات..

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر في الغرض.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217717



En continu

Toutes les news

الاثنين 28 ديسمبر 2020 | 13 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:46 17:13 14:53 12:28 07:31 05:58
13°
 18° % 43 :الرطــوبة
تونــس
7.2 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
18°-719°-914°-914°-814°-8
  • Avoirs en devises
    22941,3

  • (25 dec)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30869 DT        1$ =2,71706 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 dec)   2650,8 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة