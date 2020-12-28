مداهمات بين حي هلال والملاسين تطيح بعنصرين اجراميين محلا 40 منشور تفتيش ..

باب نات -

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي واثر قيامهم بمداهمات أمنية بجهتى الملاسين وحي هلال من الاطاحة بمجرم خطير محل 23 منشور تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية وجهات قضائية من اجل تورطه في قضايا براكاجات وسرقات واعتداء بالعنف الشديد وترويج المخدّرات....كما تم القبض على مصنف خطير ثاني محل 17 منشور تفتيش في قضايا سلب وبراكاجات وتحويل وجهة وتشويه ..وكشفت الابحاث معهما تورطهما في سلب اكثر من 40 مواطنا.هذا وتم حجز اسلحة بيضاء بحوزتهما وكمية من المخدرات..باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر في الغرض.