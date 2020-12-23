غلق الطريق الحزامية X20 على مستوى العقبة بسبب الاشغال

تعتزم وزارة التجهيز والإسكان و البنية التحتية غلق الطريق الحزامية X20 بين مفترق الطريق الوطنية رقم5 على مستوى منطقة العقبة والمفترق ذو الاتجاه الدوراني على مستوى حدائق تونس لمدة 15 يوما ابتداء من يوم 23 ديسمبر 2020 الى غاية 05 جانفي 2021 وذلك للقيام ببعض الأشغالو يمكن للقاصدين باتجاه وادي الليل المرور عبر الممرين المحاذين ( اتجاه وادي الليل-المخرج الغربي).وتدعوه الوزارة كافة مستعملي الطريق ملازمة الحذر و التقيد بالعلامات والإشارات المرورية