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طارق الكحلاوي يكشف " تونس والجزائر رفضتا مرور الطائرة الإسرائيلية عبر أجوائهما الى المغرب"

Publié le Mardi 22 Decembre 2020 - 16:45 قراءة: 0 د, 34 ث
باب نات - كشف المحلل السياسي طارق الكحلاوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان تونس والجزائر رفضتا مرور الطائرة الاسرائيلية عبر اجوائهما في طريقها الى المغرب.
وقال الكحلاوي ان رفض السماح للطائرة الاسرائيلية بالمرور رد امام ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز حول نية تونس التطبيع مع اسرائيل.

وكانت انطلقت من مطار بن غوريون، الثلاثاء، أول رحلة طيران من إسرائيل إلى المغرب.


وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الطائرة تحمل على متنها "وفدا إسرائيليا أمريكيا مشتركا".

ومن أعضاء الوفد، مستشار الرئيس الامريكي وصهره، جاريد كوشنير، ورئيس مجلس الامن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات.

وسيّرت الطائرة، شركة "إل عال" الإسرائيلية، وتم تزيينها بعلمي إسرائيل والمغرب، وكُتب عليهما كلمة "سلام" باللغات العبرية والعربية والانجليزية.


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