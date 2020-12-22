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وزارة الصحة تنعى عميد طبّ الانعاش الدكتور محمد ظاهري''

Publié le Mardi 22 Decembre 2020 - 10:39 قراءة: 0 د, 25 ث
نعت وزارة الصحة في تدوينة نشرتها على صفحتها على الفايسبوك الفقيد الأستاذ العميد طبيب "محمّد ظاهري''.

والمرحوم "محمّد ظاهري" هو أحد أعلام الأسرة الطبيّة الوطنيّة البارزين الذين ساهموا في تأسيس المدرسة التونسيّة لطبّ التخدير والإنعاش , كرّس حياته المهنيّة للتكوين في كليّة الطبّ بتونس ولتطوير الصحّة العسكريّة ببلادنا حيث ركّز قسم استشفائي جامعي نموذجي للتخدير والإنعاش بالمستشفى العسكري بتونس وأشرف على إدارة الصحّة العسكريّة.


تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
و"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"



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