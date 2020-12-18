الداخلية: القبض على عنصر إرهابي كان يُخطط لتنفيذ عملية نوعية ببلادنا.

تمكنت مؤخرا مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني وبإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بعد عملية نوعية إستباقية، وبناء على معلومات استخبارتية من كشف عنصر إرهابي عملياتي بايع ما يسمى بالتنظيم الارهابي "داعش" كان يُخطط لتنفيذ عملية نوعية ببلادنا.بإيقافه وتعميق الأبحاث معه، إعترف بتلقيه دروسا معمقة في كيفية صنع المتفجرات والمواد السامة عبر الفضاء الإفتراضي وشروعه في القيام بالأعمال التحضيرية لتنفيذ عملية نوعية وشيكة على شاكلة "الذئاب المنفردة" بعد توفير المستلزمات الضرورية لذلك، إلا أن الإسراع بإيقافه حال دون تنفيذ مخططاته الإرهابية.ووفق بلاغ اصدرته وزارة الداخلية فقد تم ، حجز كمية هامة من المواد الأولية لصنع المتفجرات وأجهزة الإلكترونية مختلفة.بإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر القاضي المتعهد في شانه بطاقة إيداع بالسجن.