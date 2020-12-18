   Georges Wassouf - قول كلمتين  

في بنزرت: وقفة احتجاجية ضد العنف الأبوي

Publié le Vendredi 18 Decembre 2020 - 09:28 قراءة: 0 د, 41 ث
باب نات - قام عدد من الشباب والمراهقين التونسيين بتنظيم وقفة احتجاجية ضد ما وصفوها بالسلطة الأبوية.
وحمل بعض المراهقين شعارات مثل "حتى كلمتك الماسطة توجعني". و" علاش الضرب كنت تنجم تفسرلي". " وما تنساش الي عملتو فيا اليوم ظالم وغدوة ضحية".

يذكر أن القانون الجزائي التونسي يُعاقب عن العنف الذي يرتكبه أحد الأبوين تجاه أولاده، بشرط أن يكون العنف قاتلا، أو ناجما عنه سقوط (الفصلان 218 و219 من المجلّة الجزائية)، أو شديدا (الفصل 218 من المجلة الجزائية).


أمّا إذا كان العنف خفيفا والقصد منه مجرّد تأديب الطفل (الفصل 319 من المجلّة الجزائية)، فإنّ القانون الجنائي التونسي لا يعاقب الأبوين عن ارتكابه، لكن اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من قبل الدولة التونسية منذ سنة 1991، ومجلة حماية الطفل الصادرة سنة 1995، توحيان بضرورة تفادي مثل هذا السلوك العنيف إزاء الطفل، مهما كان السبب، وتوخّي طرق تربوية وتأديبية أخرى.



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