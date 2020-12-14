أحمد ونيس: التطبيع المغربي فاجأني لكنه ليس سيئاً

قال وزير الخارجية الأسبق احمد ونيس في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" اليوم الاثنين ان النظام العسكري الجزائري لعب بالنار وتسبب في تعجيل المغرب بالتطبيع.وأضاف احمد ونيس " النظام العسكري الجزائري تورط في تقسيم المغرب العربي وما عاشته المنطقة من اشتباكات في منطقة الصحراء الغربية تتحمل السلطات الجزائرية مسؤوليتها".وتابع احمد ونيس " النظام العسكري الجزائري إفتكّت مئات الكيلومترات من تونس والمغرب مضيفا " جميعنا نعاني من النظام العسكري الجزائري بما فيهم الجزائريون انفسهم".