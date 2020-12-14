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أحمد ونيس: التطبيع المغربي فاجأني لكنه ليس سيئاً

Publié le Lundi 14 Decembre 2020 - 14:07 قراءة: 0 د, 25 ث
قال وزير الخارجية الأسبق احمد ونيس في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" اليوم الاثنين ان النظام العسكري الجزائري لعب بالنار وتسبب في تعجيل المغرب بالتطبيع.
وأضاف احمد ونيس " النظام العسكري الجزائري تورط في تقسيم المغرب العربي وما عاشته المنطقة من اشتباكات في منطقة الصحراء الغربية تتحمل السلطات الجزائرية مسؤوليتها".
وتابع احمد ونيس " النظام العسكري الجزائري إفتكّت مئات الكيلومترات من تونس والمغرب مضيفا " جميعنا نعاني من النظام العسكري الجزائري بما فيهم الجزائريون انفسهم".




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