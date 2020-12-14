في مرناق الاطاحة بمصنف خطير ارتكب 25 جريمة

باب نات - تمكنت يوم 12 ديسمبر 2020 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن ببن عروس من إلقاء القبض على نفر من ذوي السوابق العدلية مصنف بالخطير يبلغ من العمر 29 سنة قاطن بجهة مرناق صادرة في شأنه 6 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة مختلفة من أجل تورّطه في قضايا عدليّة موضوعها: "اقتحام محلّ الغير، الاعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادّة وترويج المخدّرات"، كما أنه محلّ تتبّع في 19 قضيّة عدليّة لدى فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني ببن عروس من أجل "الإعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادّة والمشاركة في معركة والاضرار بملك الغير الخاصّ".



بمراجعة النيابة العموميّة ببن عروس، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.



