حزب العمال: لا لاثارة النعرات القبلية ولتتحمّل الحكومة مسؤوليتها

بلاغ صحفي -

تتابع اللجنتان الجهويتان لحزب العمال بكل من مدنين وقبلي ببالغ الانشغال ما آلت إليه الأوضاع بمنطقة الظاهر الصحراوية نتيجة الصراع الذي اندلع بين مواطنين من معتمديتي بني خداش ودوز حول ملكية المنطقة المعروفة "بالعين السخونة" أو "العين الحامية" والذي أدّى خلال اليومين الأخيرين إلى سقوط عشرات الجرحى.- تتقدّم بأحرّ التعازي إلى عائلة الشاب الذي سقط ضحية هذا الصراع عشية اليوم. وترجو الشفاء العاجل للجرحى.- تدعو مواطني المعتمديتين الذين تجمعهم علاقات أخوة عريقة إلى حقن الدماء وتحكيم صوت العقل والتصدي للأصوات التي تذكي نار التوتر والااحتقان.- تحمّل الدولة بكافة أجهزتها كامل المسؤولية لما آل إليه الوضع بااستهتارها وتقاعسها عن معالجة الأوضاع العقارية المعقدة في هذه المناطق التي لطالما أشعلت فتيل الصراع بين "العروش" والعائلات، بل وداخل العائلة الواحدة.- تهيب بأحرار وحرائر بني خداش ودوز أن ينبذوا دعوات التجييش والااقتتال ويلتفتوا لمقاومة السياسات التي همّشتهم وفقّرتهم طيلة عقود.كما تدعو اللجنتان الجهويتان لحزب العمال بمدنين وقبلي الحكومة وتحديدا وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمصالح العقارية إلى:- الإخلاء الفوري لمنطقة "العين السخونة" ووضعها تحت حماية القوات العسكرية والأمنية لمدة ثلاثة أشهر.- الفصل الفوري بين الفريقين المتصارعين بمسافة لا تقل عن عشرة كيلومترات، خمسة كيلومترات من جهة بني خداش وخمسة من جهة دوز.- التعجيل بفتح تحقيق حول مصادر التجييش والدفع بالوضع إلى درجة الاقتتال.- أن تعمل الحكومة في ظرف ثلاثة أشهر على فض النزاع العقاري بين المعتمديتين تمهيدا لتسوية ملف "الأراضي الاشتراكية".