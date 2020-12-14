حزب العمال: لا لاثارة النعرات القبلية ولتتحمّل الحكومة مسؤوليتها

بلاغ صحفي - تتابع اللجنتان الجهويتان لحزب العمال بكل من مدنين وقبلي ببالغ الانشغال ما آلت إليه الأوضاع بمنطقة الظاهر الصحراوية نتيجة الصراع الذي اندلع بين مواطنين من معتمديتي بني خداش ودوز حول ملكية المنطقة المعروفة "بالعين السخونة" أو "العين الحامية" والذي أدّى خلال اليومين الأخيرين إلى سقوط عشرات الجرحى.
ويهمّ اللجنتان الجهويتان لحزب العمال بمدنين وقبلي أن:
- تتقدّم بأحرّ التعازي إلى عائلة الشاب الذي سقط ضحية هذا الصراع عشية اليوم. وترجو الشفاء العاجل للجرحى.
- تدعو مواطني المعتمديتين الذين تجمعهم علاقات أخوة عريقة إلى حقن الدماء وتحكيم صوت العقل والتصدي للأصوات التي تذكي نار التوتر والااحتقان.
- تحمّل الدولة بكافة أجهزتها كامل المسؤولية لما آل إليه الوضع بااستهتارها وتقاعسها عن معالجة الأوضاع العقارية المعقدة في هذه المناطق التي لطالما أشعلت فتيل الصراع بين "العروش" والعائلات، بل وداخل العائلة الواحدة.
- تهيب بأحرار وحرائر بني خداش ودوز أن ينبذوا دعوات التجييش والااقتتال ويلتفتوا لمقاومة السياسات التي همّشتهم وفقّرتهم طيلة عقود.
كما تدعو اللجنتان الجهويتان لحزب العمال بمدنين وقبلي الحكومة وتحديدا وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمصالح العقارية إلى:
- الإخلاء الفوري لمنطقة "العين السخونة" ووضعها تحت حماية القوات العسكرية والأمنية لمدة ثلاثة أشهر.
- الفصل الفوري بين الفريقين المتصارعين بمسافة لا تقل عن عشرة كيلومترات، خمسة كيلومترات من جهة بني خداش وخمسة من جهة دوز.
- التعجيل بفتح تحقيق حول مصادر التجييش والدفع بالوضع إلى درجة الاقتتال.
- أن تعمل الحكومة في ظرف ثلاثة أشهر على فض النزاع العقاري بين المعتمديتين تمهيدا لتسوية ملف "الأراضي الاشتراكية".
ويهمّ اللجنتان الجهويتان لحزب العمال بمدنين وقبلي أن:
- تتقدّم بأحرّ التعازي إلى عائلة الشاب الذي سقط ضحية هذا الصراع عشية اليوم. وترجو الشفاء العاجل للجرحى.
- تدعو مواطني المعتمديتين الذين تجمعهم علاقات أخوة عريقة إلى حقن الدماء وتحكيم صوت العقل والتصدي للأصوات التي تذكي نار التوتر والااحتقان.
- تحمّل الدولة بكافة أجهزتها كامل المسؤولية لما آل إليه الوضع بااستهتارها وتقاعسها عن معالجة الأوضاع العقارية المعقدة في هذه المناطق التي لطالما أشعلت فتيل الصراع بين "العروش" والعائلات، بل وداخل العائلة الواحدة.
- تهيب بأحرار وحرائر بني خداش ودوز أن ينبذوا دعوات التجييش والااقتتال ويلتفتوا لمقاومة السياسات التي همّشتهم وفقّرتهم طيلة عقود.
كما تدعو اللجنتان الجهويتان لحزب العمال بمدنين وقبلي الحكومة وتحديدا وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمصالح العقارية إلى:
- الإخلاء الفوري لمنطقة "العين السخونة" ووضعها تحت حماية القوات العسكرية والأمنية لمدة ثلاثة أشهر.
- الفصل الفوري بين الفريقين المتصارعين بمسافة لا تقل عن عشرة كيلومترات، خمسة كيلومترات من جهة بني خداش وخمسة من جهة دوز.
- التعجيل بفتح تحقيق حول مصادر التجييش والدفع بالوضع إلى درجة الاقتتال.
- أن تعمل الحكومة في ظرف ثلاثة أشهر على فض النزاع العقاري بين المعتمديتين تمهيدا لتسوية ملف "الأراضي الاشتراكية".
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