جوهر بن مبارك: فقهاء آخر زمان يبحثون عن حل دستوري للانقلاب

باب نات -

ندد أستاذ القانون الدستوري والمستشار الحكومة السابق جوهر بن مبارك في حوار على قناة الزيتونة انه يستمع لدعوات غريبة من قبل فقهاء دستوريين وذلك لتبرير دعوات الانقلاب عبر الدستور.وأضاف جوهر بن مبارك " دعوة رئيس الجمهورية لتفعيل الفصل 80 شعوذة دستورية لان الفصل يعطي سلطة اكثر للبرلمان الذي ينعقد بشكل مستمر".وتابع جوهر بن مبارك " الصراعات السياسية والبرلمانية والاجتماعية الحالية لا تمثل خطرا يهدد كيان الدولة مضيفا " هذا مدخل للانحراف بالسلطة من قبل بعض الاطراف المتضررة من السياسات الحالية".واضاف جوهر بن مبارك " غياب المحكمة الدستورية يمنع من استعمال بعض الفصول الدستورية لان المحكمة تراقب تقدير رئيس الجمهورية لوجود خطر داهم وعكس ذلك ينافي الديمقراطية".