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اثر حالة من الفوضى، رفع جلسة لجنة المرأة المخصصة لمناقشة تصريحات العفّاس ومخلوف يحذّر من قرار جاهز للادانة

Publié le Lundi 07 Decembre 2020 - 12:17 قراءة: 1 د, 6 ث
باب نات - عقدت الاثنين 7 ديسمبر، لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسة للتداول بشأن تصريحات النائب محمد العفاس في جلسة 3 ديسمبر الجاري.

وفي مستهل مداخلتها زعمت رئيسة الجلسة عدم معرفتها باسم النائب محمد العفاس واتهمته بتشويه المرأة البرلمانية والمرأة التونسية بصفة عامة قائلة "هذه الجلسة تنعقد على اثر تصريحات السيّد النائب شسمو هو؟؟ الذي اعتدى على المرأة التونسية والمرأة البرلمانية".


وردّا على مداخلة رئيسة اللجنة ندّدت احدى النائبات على أن هذه الجلسة عار على برلمان ما بعد الثورة أن تتم محاسبة نائب على تصريحاته.

وبعد ذلك التحق نواب ائتلاف الكرامة بالجلسة قبل أن تطلب رئيسة الجلسة من كل نائب لا يرتدي كمامة أن يغادر القاعة وهو ما زاد حالة التوتّر.

وعمّت الفوضى الجلسة في ظل تكلّم جميع النواب في نفس الوقت بعضهم يرفض انعقاد الجلسة وآخرون يتمسّكون بانعقادها قبل أن تقرّر رئيسة اللجنة رفع الجلس وهو ما دفع مخلوف إلى التحذير من وجود قرار جاهز لادانة العفاس دون السماح للنواب بالتدخّل.


النائب أنور الشاهد: نواب ائتلاف الكرامة ضربوني حلولي راسي

وقال النائب أنور الشاهد في تصريح لاذاعة IFM، أن النواب زياد الهاشمي والعفاس وسيف الدين مخلوف اعتدوا عليه بالعنف "دربنا بل في أيديهم وحلول جبهتي".
أنور الشاهد أضاف أن نواب ائتلاف الكرامة دخلوا الجلسة بهدف العنف وأمطرونا بكل ما في أيديهم من أدوات ، حسب تعبيره.





Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 216435

Sarramba  (France)  |Lundi 07 Decembre 2020 à 14h 18m |           
لا حياءَ و لا احترام للرّأي الآخر و لا لحريّة الفكر والعقيدة...؟

لا، لا، عفوًا، بل يريدون احترام رأيهم دون غيره؟
يريدون حريّة إلحادهم و علمانيّتهم وزِناهم وشذوذهم و لِواطهم وانحطاط أخلاقهم وأطفالهم اللّقطاء وانعدام القيم عندهم دون غيرها؟
و يريدونَ أن يكون في السّجن أو في القبرِ أو في المنفَى كلّ من خالفهم في نمط الحيات والّباس وشاركهم في تنفّسِ الهواء في الطّريق العام؟؟؟
حسبنا الله و نعم الوكيل

BenMoussa  ()  |Lundi 07 Decembre 2020 à 13h 04m |           
نواب ائتلاف الكرامة دخلوا الجلسة بهدف العنف وأمطرونا بكل ما في أيديهم من أدوات ، حسب تعبيره
كلام غريب هل قدموا من مجلس النواب ام من ورشة ميكانيك او حدادة
لا يعرفون الحق ولا يتقنون الكذب



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