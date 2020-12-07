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وزير العدل يستقبل سفير فرنسا بتونس

Publié le Lundi 07 Decembre 2020 - 11:26 قراءة: 0 د, 38 ث
باب نات - استقبل وزير العدل محمد بوستة صباح اليوم سفير فرنسا بتونس أندري باران، وقد مثل اللقاء وفق بلاغ لوزارة العدل, مناسبة لاستعراض علاقات التعاون القائمة بين تونس وفرنسا وخاصة في الملفات ذات العلاقة بالتعاون القانوني والقضائي و ضرورة العمل على مواصلة دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح المتقاضين في كلا البلدين، حيث تم التطرق إلى انعقاد الاجتماع الدوري للّجنة المشتركة التونسية الفرنسية في الفترة القريبة القادمة للتنسيق حول عدد من المسائل المتعلقة بحق الزيارة والحضانة والنفقة بالنسبة إلى وضعيات الزواج المختلط.

كما أكد وزير العدل من جهة أخرى على ضرورة مزيد التعاون بين القضاء الفرنسي والقضاء التونسي في خصوص ملف الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، و مساعدة تونس على استرجاع أموالها المودعة في البنوك الفرنسية، خاصة في مثل هذا الظرف الصعب و الدقيق الذي يمر به اقتصاد البلاد.


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