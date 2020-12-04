جمعية النساء الديمقراطيات تدين محمد العفاس وتتهم طارق الفتيتي بالتواطؤ

باب نات - نددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، اليوم الجمعة 4 ديسبر 2020، في بيان، مداخلة النائب بالبرلمان عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس واعتبرته مهينا للمرأة التونسية وذلك على خلفية وصفه الامهات العازبات بالعاهرات وان ما يقمن به "زنا".
وقالت النساء الديمقراطيات "ان العفاس اتهم نساء تونس بأبشع التهم ونعتهن بأقبح النعوت بل واعتبر النائب المذكور المنتخب بقانون مدني وبدستور وضعي أنه لا يعترف إلا بالشريعة وبتطبيق الأحكام الشرعية على النساء العازبات وعلى كل امرأة في تونس لا تلتزم بهذه الأحكام."
وثمنت الجمعية موقف النائبات والنواب الذين انسحبوا من الجلسة رفضا لهذا الخطاب الذي وصفته بالتحريضي والإرهابي.
واستنكرت الجمعية رئيس الجلسة العامة "طارق الفتيتي" الذي لم يقاطع النائب وسمح له بترويج إهاناته للتونسيات تحت قبة المجلس.
ودعت مكتب المجلس لإصدار موقفه الرسمي في بيان يستنكر فيه هذا الانتهاك الصارخ للدستور وللحقوق والحريات والذي لا يمكن أن يندرج بأية حال من الأحوال تحت غطاء حرية التعبير التي تعلل بها هذا النائب.
وذكرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بمواقفها السابقة من مجلس النواب الذي انحدر إلى إطار لممارسة لعنف السياسي المستهدف للنساء وللخطاب المتطرف ولكل الممارسات المعادية للحريات وللحقوق بصفة عامة.
يذكر أن عدد من نواب البرلمان انسحبوا مساء الخميس 3 ديسمبر، تزامنا مع مداخلة النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس خلال مناقشة ميزانية وزارة المرأة.
ووجّه العفاس مداخلته لمن وصفهم المتاجرين بقضايا المرأة منبّها الي أن حرية المرأة عند هؤلاء هي حرية الوصول الي المرأة وانحلال وفسق وفجور.
وقال "عندما نتكلم عن الضوابط والحياء والحشم يتهموننا بالظلامية والرجعية" واستدرك قائلا "لكن المرأة عندنا كريمة عزيزة جوهرة محفوظة نفيسة والمرأة عندهم سلعة مكشوفة رخيصة". وأضاف أن مكاسب المرأة عندهم هي الأمهات العازبات، الانجاب خارج اطار الزواج، الاجهاض، ممارسة الرذيلة، الشذوذ الجنسي.
واعتبر العفاس أن هذا المفاهيم مغلوطة مشددا على ان الأمهات العازبات هن اما عاهرات او مغتصبات، والانجاب خارج اطار الزواج هو زنا والشذوذ فاحشة والاجهاض قتل نفس بغير نفس".
وتابع قائلا " نموذجهم خلف المواخير التي تبيع فيه المرأة شرفها وخلف نسب عالية في الطلاق والعنف الزوجي ونموذجنا رسول الله الذي يقول النساء شقائق الرجال".
وقال في نفس السياق "سينتصرون للمراة بالهياكل الدولية ونحن سننتصر لها في الثلث الاخير من الليل بالدعاء "يا ربي تحفظ بناتنا ونساءنا وأمهاتنا واخواتنا".
وقبل انتهاء مداخلته ترحم العفاس على والدة سيف الدين مخلوف ونبه الي أن من وصفهم أنصار الاختلاف وحرية التعبير غادروا القاعة بعد ان ساءهم الاستماع لرأي مخالف لهم.
جمعية "أصوات نساء"
كما استنكرت جمعية "أصوات نساء" بشدَّة ما جاء على لسان النائب العفاس من "عنف لفظي ومعنوي مسلط على النساء"، منددة في بيان أصدرته الجمعة، ب"إلقاء الدستور والقوانين عرض الحائط من قبل نائب شعب لا يعترف إلا بالشريعة وبتطبيق الأحكام الشرعية على النساء العازبات وعلى كل امرأة في تونس لا تلتزم بهذه الأحكام".
وأفادت الجمعية انها تطالب النائب محمد عفاس ب"الاعتذار أوّلا وقبل كل شيء إلى كل النساء التونسيات ثم تدعوه إلى السهر على احترام الدستور واحترام القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء".
وأكدت انها تفاجأت خلال متابعتها للجلسة العامة المنعقدة مساء الخميس بمجلس نواب الشعب والمخصصة لمناقشة ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بخطاب النائب العفاس الذي كان "خطاباً صادماً ورجعيا ومهينًا للنساء"، وفق تعبيرها، مشيرة إلى انه "نعت النساء بأشد النعوت وألقى عليهن ألفاظاً ثقيلة مرهقة وتعمد وصف الأمهات العازبات بالعاهرات واستعمل ألفاظاً رجعية تحرض على العنف والكراهية".
وقالت النساء الديمقراطيات "ان العفاس اتهم نساء تونس بأبشع التهم ونعتهن بأقبح النعوت بل واعتبر النائب المذكور المنتخب بقانون مدني وبدستور وضعي أنه لا يعترف إلا بالشريعة وبتطبيق الأحكام الشرعية على النساء العازبات وعلى كل امرأة في تونس لا تلتزم بهذه الأحكام."
وثمنت الجمعية موقف النائبات والنواب الذين انسحبوا من الجلسة رفضا لهذا الخطاب الذي وصفته بالتحريضي والإرهابي.
واستنكرت الجمعية رئيس الجلسة العامة "طارق الفتيتي" الذي لم يقاطع النائب وسمح له بترويج إهاناته للتونسيات تحت قبة المجلس.
ودعت مكتب المجلس لإصدار موقفه الرسمي في بيان يستنكر فيه هذا الانتهاك الصارخ للدستور وللحقوق والحريات والذي لا يمكن أن يندرج بأية حال من الأحوال تحت غطاء حرية التعبير التي تعلل بها هذا النائب.
وذكرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بمواقفها السابقة من مجلس النواب الذي انحدر إلى إطار لممارسة لعنف السياسي المستهدف للنساء وللخطاب المتطرف ولكل الممارسات المعادية للحريات وللحقوق بصفة عامة.
يذكر أن عدد من نواب البرلمان انسحبوا مساء الخميس 3 ديسمبر، تزامنا مع مداخلة النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس خلال مناقشة ميزانية وزارة المرأة.
ووجّه العفاس مداخلته لمن وصفهم المتاجرين بقضايا المرأة منبّها الي أن حرية المرأة عند هؤلاء هي حرية الوصول الي المرأة وانحلال وفسق وفجور.
وقال "عندما نتكلم عن الضوابط والحياء والحشم يتهموننا بالظلامية والرجعية" واستدرك قائلا "لكن المرأة عندنا كريمة عزيزة جوهرة محفوظة نفيسة والمرأة عندهم سلعة مكشوفة رخيصة". وأضاف أن مكاسب المرأة عندهم هي الأمهات العازبات، الانجاب خارج اطار الزواج، الاجهاض، ممارسة الرذيلة، الشذوذ الجنسي.
واعتبر العفاس أن هذا المفاهيم مغلوطة مشددا على ان الأمهات العازبات هن اما عاهرات او مغتصبات، والانجاب خارج اطار الزواج هو زنا والشذوذ فاحشة والاجهاض قتل نفس بغير نفس".
وتابع قائلا " نموذجهم خلف المواخير التي تبيع فيه المرأة شرفها وخلف نسب عالية في الطلاق والعنف الزوجي ونموذجنا رسول الله الذي يقول النساء شقائق الرجال".
وقال في نفس السياق "سينتصرون للمراة بالهياكل الدولية ونحن سننتصر لها في الثلث الاخير من الليل بالدعاء "يا ربي تحفظ بناتنا ونساءنا وأمهاتنا واخواتنا".
وقبل انتهاء مداخلته ترحم العفاس على والدة سيف الدين مخلوف ونبه الي أن من وصفهم أنصار الاختلاف وحرية التعبير غادروا القاعة بعد ان ساءهم الاستماع لرأي مخالف لهم.
جمعية "أصوات نساء"
كما استنكرت جمعية "أصوات نساء" بشدَّة ما جاء على لسان النائب العفاس من "عنف لفظي ومعنوي مسلط على النساء"، منددة في بيان أصدرته الجمعة، ب"إلقاء الدستور والقوانين عرض الحائط من قبل نائب شعب لا يعترف إلا بالشريعة وبتطبيق الأحكام الشرعية على النساء العازبات وعلى كل امرأة في تونس لا تلتزم بهذه الأحكام".
وأفادت الجمعية انها تطالب النائب محمد عفاس ب"الاعتذار أوّلا وقبل كل شيء إلى كل النساء التونسيات ثم تدعوه إلى السهر على احترام الدستور واحترام القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء".
وأكدت انها تفاجأت خلال متابعتها للجلسة العامة المنعقدة مساء الخميس بمجلس نواب الشعب والمخصصة لمناقشة ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بخطاب النائب العفاس الذي كان "خطاباً صادماً ورجعيا ومهينًا للنساء"، وفق تعبيرها، مشيرة إلى انه "نعت النساء بأشد النعوت وألقى عليهن ألفاظاً ثقيلة مرهقة وتعمد وصف الأمهات العازبات بالعاهرات واستعمل ألفاظاً رجعية تحرض على العنف والكراهية".
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