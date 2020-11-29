العفاس لعبير: ما دام تحكى عالكراهب ما تنساش الى انت جيت بford fiesta وتو عندك Haval 4×4 سعرها 100 ألف د serie 218

باب نات -

جددت الأحد 29 نوفمبر، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى رئيس البرلمان راشد الغنوشي واتهمته بالفساد على خلفية اسناد امتيازات لنوابه وأعضاء ديوانه وذلك خلال مناقشة ميزانية البرلمان لسنة 2021.وأفادت عبير موسي أن رئيس المجلس منح نائبته الأولى من ميزانية البرلمان سيارة من نوع audi Q3 ومنح نائبه الأول سيارة من نوع audi A4 serie 218وغيرها من الامتيازات الأخرى مشيرة الي ان ذلك تم خارج الاطار القانوني.وردّا على حديث عبير موسى عن السيارات قال النائب محمد العفاس خلال مداخلته "قبيلى سمعنا رئيسة الكتلة الفاشية تتحدث بعقلية استخباراتية عن سيارات نائبي رئيس البرلمان وأرقامها المنجمية وانا نحب نقول للتوانسة ونذكر النايبة هذي الي هي جات للبرلمان بسارة ford fiesta وتو عندها سيارة من نوع Haval 4×4 سعرها 100 ألف دينار و serie 218 .