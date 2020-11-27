ياسين العياري : القضاة يحبوا جواز سفر ديبلوماسي! باش يحكموا في محاكم في الخارج؟؟ أو بالكش بش يعملوا الديبلوماسية القضائية!"

" أن يصل إضراب القضاة إلى عدم أسناد بطاقات زيارة لأهل و محامي السجين، يعني موقفين لم تتم إدانتهم بعد يبقاو لا فلوس، لا دخان لا حوايج لا زيارة في هالبرد،

أن يصل إضراب القضاة إلى عدم قبول مطالب الافراج، يعني هناك من يستحق الحرية، و قاضي حارس الحقوق و الحريات بالدستور مخليه في الحبس،

و هذا الكل خاطرالقضاة يحبوا جواز سفر ديبلوماسي!

باش يحكموا في محاكم في الخارج خاطرهم أو بالكش بش يعملوا الديبلوماسية القضائية!

هذا معادش إسمه إضراب قضاة، هذا إسمه إضراب عدالة و إضراب وجدان!

و حين تغيب العدالة و الوجدان، كل جوازات العالم، لن تجلب لأحد مثقال ذرة إحترام!

على كل، إذا لم يلتزم القضاة في إضرابهم بالحفاظ على الحد الأدنى من حقوق المواطنين، خاصة الموقوفين، سأتحمل مسؤوليتي كسلطة : لن أصوت على ميزانية وزارة العدل و سأدعوا الزملاء لعدم التصويت عليها، و ليفسر القضاة لبعضهم و للكتبة و العملة و أعوان السجون و الإصلاح إنه ما تصبتش الشهاري، خاطر القضاة، يحبوا جواز ديبلوماسي!

لستم السلطة الوحيدة في البلد، المواطن الي اليوم ممرمد و حقوقه ضايعة بسبب ما تفعلون، إنتخبني و حملني المسؤولية و سأستعمل كل الوسائل القانونية لحماية حقوقه!"

وجه النائب ياسين العياري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك تحذيرا للقضاة المضربين من اجل الحصول على جواز سفير دبلوماسي انه سيعمل على حث زملائه على رفض التصويت على ميزانية وزارة العدل.وقال العياري " إذا لم يلتزم القضاة في إضرابهم بالحفاظ على الحد الأدنى من حقوق المواطنين، خاصة الموقوفين، سأتحمل مسؤوليتي كسلطة : لن أصوت على ميزانية وزارة العدل و سأدعوا الزملاء لعدم التصويت عليها، و ليفسر القضاة لبعضهم و للكتبة و العملة و أعوان السجون و الإصلاح إنه ما تصبتش الشهاري، خاطر القضاة، يحبوا جواز ديبلوماسي!".وكان رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي طلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه يوم الخميس 26 نوفمبر 2020، بتمكين القضاة من جواز سفر دبلوماسي، كما جدّدت الجمعية المطالبة بالترفيع في أجور القضاة.كما أكدت الجمعية في بلاغ إثر اللقاء أنه تم التطرق "لـلظروف الصعبة التي يعمل فيها القضاة من حيث قلة الإمكانيات ومحدودية وسائل العمل وضعف البنية التحتية للمحاكم بمختلف أصنافها وتدني مستوى الخدمات القضائية"