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رئيس الحكومة يعلن الانطلاق في الحوار الإقتصادي و الإجتماعي حول قانون المالية و مخطط التنمية

Publié le Jeudi 26 Novembre 2020 - 11:04 قراءة: 1 د, 16 ث
باب نات - التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر الأمس الأربعاء 25 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة عددا من ممثلي الأحزاب السياسية والكتل النيابية بمجلس نواب الشعب بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي.

وأوضح رئيس الحكومة أن اللقاء يندرج في إطار الانطلاق في الحوار الإقتصادي و الإجتماعي حول قانون المالية و مخطط التنمية و في إطار تعزيز السياسة التشاورية التي تنتهجها الحكومة مع عدد من مكونات المشهد السياسي والبرلماني، والهادفة إلى التشاور حول عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة و خاصة منها قانون المالية للسنة القادمة.


وأفاد رئيس الحكومة أن هذا اللقاء يندرج كذلك في إطار مزيد التشاور بشأن المسار الاستراتيجي الذي ستعتمده الحكومة في قانون المالية وحول السياسات التي من شأنها أن تساهم في إخراج البلاد من المرحلة الصعبة نتيجة تراكمات عديدة، لتؤسس لمرحلة جديدة من الانطلاق الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في البلاد.

وأشار رئيس الحكومة إلى أهمية هذا اللقاء مع مكونات الحزام السياسي والبرلماني الداعم للحكومة والذي يهدف إلى التفاعل الإيجابي مع التصورات والمقترحات التي من شأنها أن تنعكس إيجابيا على نتائج العمل الحكومي في ظل فترة صعبة تسعى الحكومة من خلالها إلى طرح جملة من البرامج والآليات في إطار رؤية استراتيجية تعتمد الحوار والتشاور المستمر مع مختلف المكونات السياسية والبرلمانية بالبلاد.

وجمع اللقاء كل من نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، و عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة و أنور معروف عن كتلة حركة النهضة، ومهدي مجدوب عن حركة تحيا تونس، والنائب عياض اللومي عن كتلة قلب تونس ونائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، والنائب خير الدين الزاهي نائب رئيس كتلة الإصلاح ، والنائب عماد أولاد جبريل عن الكتلة الوطنية.
الجمهورية التونسية

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 215751

Sarramba  (Italy)  |Jeudi 26 Novembre 2020 à 12h 26m |           
كيف يمكن للأحزاب والأطراف السّياسية، و لو كانت ذات كفاءة، أن تقدّم مقترحات معقولة و فعّالة من دون أن يكون لديها معلومات دقيقة على إمكانيات الدولة الحقيقيّة الواقعيّة و حاجاتها، العاجلة والآجلة، في جميع الميادين بالأرقام العلميّة والحتميّة....؟؟؟
وكيف سيتمّ التنسيق بين الشّيوعي و الرّأس ملي؟ و بين الصّالح والطّالح؟ وبين العاقل والمخبول؟ وبين العميل والوطني؟
التّشاور الحقيقي والفعّال، هو عندما يكون للحكومة مشروعا مدروسا كاملا بالأرقام وأفكار وبرامج جريئة. تُعرض هاته كلّها على القوى السّياسية لتدور حولها نقاشات و تبادل بنّاء و حيوي... أما في الحالة العقيمة التي عليها هاته الحكومة، لا تأتي بشيء سوى الشّعبوية و من سيّئٍ الى أسوأ، و حالة "اِنّي أغرق، أغرق، أغرق" رحم الله عبدالحليم حافظ أو بالأحرى ما شكى به الشّاعر نزار قباني
لا حول ولا قوة الا بالله

Sarramba  (Italy)  |Jeudi 26 Novembre 2020 à 12h 02m |           
هذا لا يدلُّ الاّ على عدم كفاءة المشيشي و فريقه لإدارة البلاد؟؟؟ أما انقاذها فهو من الحلم المستحيل التّوصل اليه و لو بمجهار "التلي سكوب" الكوني؟؟؟



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