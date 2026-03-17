انتشار قوة مارينز أمريكية باتجاه الشرق الأوسط على متن السفينة «يو إس إس تريبولي»

أظهرت بيانات التتبع البحري، الثلاثاء، اقتراب سفينة الهجوم البرمائي الأمريكيةمن مضيق ملقة قبالة سواحل سنغافورة، في طريقها إلى منطقة الشرق الأوسط ضمن انتشار عسكري سريع.وتحمل السفينة على متنها عناصر(31st MEU)، المتمركزة في أوكيناوا باليابان، والتي تضم نحووتُعد هذه الوحدة قوة رد سريع تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، وتتكون من أربعة مكونات رئيسية تشمل عنصر القيادة، وعنصر القتال البري، وعنصر القتال الجوي، إضافة إلى عنصر الدعم اللوجستي القتالي.وتتولى هذه الوحدات تنفيذ مهام متعددة من بينها، فضلاً عن تدريبات متخصصة في العمليات الخاصة.وتقود «تريبولي» مجموعة برمائية جاهزة للقتال يُتوقع أن تضم سفينتي نقل برمائي من طرازهما، غير أن مصادر التتبع البحري لم تؤكد حتى الآن مرافقتهما لها.ونقلت شبكةعن مصادر مطلعة أن وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت أوامر بنشر هذه الوحدة في الشرق الأوسط، دون الكشف عن موقع انتشارها الدقيق أو طبيعة المهام الموكلة إليها.