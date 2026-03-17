انتشار قوة مارينز أمريكية باتجاه الشرق الأوسط على متن السفينة «يو إس إس تريبولي»

Publié le Mardi 17 Mars 2026 - 14:48
      
أظهرت بيانات التتبع البحري، الثلاثاء، اقتراب سفينة الهجوم البرمائي الأمريكية «يو إس إس تريبولي» من مضيق ملقة قبالة سواحل سنغافورة، في طريقها إلى منطقة الشرق الأوسط ضمن انتشار عسكري سريع.

وتحمل السفينة على متنها عناصر «وحدة المشاة البحرية الاستكشافية الحادية والثلاثين» (31st MEU)، المتمركزة في أوكيناوا باليابان، والتي تضم نحو 2200 من أفراد المارينز والبحارة.


وتُعد هذه الوحدة قوة رد سريع تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، وتتكون من أربعة مكونات رئيسية تشمل عنصر القيادة، وعنصر القتال البري، وعنصر القتال الجوي، إضافة إلى عنصر الدعم اللوجستي القتالي.


وتتولى هذه الوحدات تنفيذ مهام متعددة من بينها عمليات الإجلاء غير القتالي، والعمليات البرمائية، وعمليات المداهمة والهجوم، فضلاً عن تدريبات متخصصة في العمليات الخاصة.

وتقود «تريبولي» مجموعة برمائية جاهزة للقتال يُتوقع أن تضم سفينتي نقل برمائي من طراز «رصيف إنزال» (LPD) هما «يو إس إس نيو أورلينز» و«يو إس إس سان دييغو»، غير أن مصادر التتبع البحري لم تؤكد حتى الآن مرافقتهما لها.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مصادر مطلعة أن وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت أوامر بنشر هذه الوحدة في الشرق الأوسط، دون الكشف عن موقع انتشارها الدقيق أو طبيعة المهام الموكلة إليها.
