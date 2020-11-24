رئيس الحكومة يستقبل وفدا عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

باب نات -

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة وفدا عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان يتقدمه رئيسها جمال مسلّم.وعبّر رئيس الحكومة هشام مشيشي عن احترامه للمنظّمات الحقوقية وايمانه بمنظومة حقوق الانسان وتفهّمه لمجمل القضايا المطروحة لاسيما التي تتعلّق ببعض التوترات الاجتماعية والمطالبة بالشغل والتنمية خاصة في الجهات المحرومة وضرورة معالجتها على خلفيّة تُحترم فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.وأفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمال مسلٌم أن اللقاء تناول مسألة المفروزين أمنيا وعمّال الحضائر وضرورة مواصلة ملفّ العدالة الانتقالية حسب القانون عدد 53 إضافة إلى تقرير محكمة المحاسبات.كما تم التطرق كذلك إلى الوضع الخاص الذي تمرّ به السلطة القضائية والسبل الكفيلة بتجاوز هذه الوضعية إضافة إلى التباحث حول وضع الصحفيين ومحاكمة المدوّنين.