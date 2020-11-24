   Abdelhalim Hafed - جبّار  

رئيس الحكومة يستقبل وفدا عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

Publié le Mardi 24 Novembre 2020 - 12:17 قراءة: 0 د, 39 ث
باب نات - استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة وفدا عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان يتقدمه رئيسها جمال مسلّم.

وعبّر رئيس الحكومة هشام مشيشي عن احترامه للمنظّمات الحقوقية وايمانه بمنظومة حقوق الانسان وتفهّمه لمجمل القضايا المطروحة لاسيما التي تتعلّق ببعض التوترات الاجتماعية والمطالبة بالشغل والتنمية خاصة في الجهات المحرومة وضرورة معالجتها على خلفيّة تُحترم فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.


وأفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمال مسلٌم أن اللقاء تناول مسألة المفروزين أمنيا وعمّال الحضائر وضرورة مواصلة ملفّ العدالة الانتقالية حسب القانون عدد 53 إضافة إلى تقرير محكمة المحاسبات.

كما تم التطرق كذلك إلى الوضع الخاص الذي تمرّ به السلطة القضائية والسبل الكفيلة بتجاوز هذه الوضعية إضافة إلى التباحث حول وضع الصحفيين ومحاكمة المدوّنين.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215620

MedTunisie  (Nigeria)  |Mardi 24 Novembre 2020 à 12h 30m |           
حقون الانسان تتوقف عند حقوق الاخرين و ليس هناك حقوق للبلطجية و السراق و من يعتدي على حقوق الاخرين و يقطع طريق او يمنع التزود بالمؤونة و الحاجيات اليومية



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