التفقدية العامة بوزارة العدل تتعهد بإجراء الأبحاث والتحرّيات في قضية القاضيين الطيّب الراشد و بشير العكرمي

باب نات -

أكدت بعض المصادر القضائية أن وزير العدل قد تولى خلال الفترة الماضية تعهيد التفقدية العامة بوزارة العدل بإجراء الأبحاث والتحرّيات اللازمة في الملف المثار بين كل من القاضيين الطيّب الراشد الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهوريّة السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي ، و قد شملت الأبحاث و التحريرات والسماعات التي لا تزال جارية عديد الأطراف ذات العلاقة بالموضوع.يذكر أن مجلس القضاء العدلي يعقد غدا الثلاثاء جلسة مخصصة للنظر في مختلف "التسريبات والاتهامات" التي تبادلها وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس والرئيس الاول لمحكمة التعقيب وفق ما افاد به مصدر مسؤول من المجلس الاعلى للقضاء .وكانت وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت مؤخرا معطيات حول شكاية مقدمة من قبل الرئيس الاول السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وأبحاث جزائية تعلقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب (عضو المجلس الأعلى للقضاء)، ووجود مطلب في رفع الحصانة عنه وجّه إلى المجلس الأعلى للقضاء.كما تم تداول معطيات حول شكاوى مقدمة من قبل الطيّب الراشد الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب ضد وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي، تضمنت اتهامات له بإخفاء أدلة هامة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقد اثارت هذه التسريبات ردود فعل من قبل عدد من الهيئات المهنية والمتابعين للشأن القضائي والسياسي والراي العام عموما الذين طالبوا المجلس الاعلى للقضاء بالتدخل للبت في هذه المسالة والتحقيق في هذه الاتهامات المتبادلة .