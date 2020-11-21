   Om Kalthoum - ذكريات  

شارك رفقة 300 شخصا في الهجوم على حومة الاكواخ ببرج الوزير الزهراء "بوالعينين "في قبضة عدلية حمام الأنف

Publié le Samedi 21 Novembre 2020 - 11:58 قراءة: 0 د, 34 ث
باب نات - تمكن ليلة أمس أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف واثر نصبهم لكمين محكم من القبض على نفر معروف بكنية بو العينين في العقد الثالث من العمر مفتش عنه من أجل تهمة تكوين وفاق للإعتداء على الاشخاص والاملاك باستعمال أسلحة بيضاء ومواد حارقة .

وذلك على خلفية مشاركته في المعركة التى جدت مؤخرا بمنطقة برج الوزير الزهراء والتى تم فيها الهجوم ليلا على حومة الاكواخ برج الوزير ورشق المنازل بالحجارة والمولوتوف واستعمال الشماريخ مما احدث حالة رعب في صفوف المواطنين ...


وكشفت الابحاث بعد أن تم القبض على 10 انفار واحالة 20 اخرون بالتفتيش ان سبب المعركة كان خلاف بين شاب من متساكني منطقة حي الاكواخ ببرج الوزير الزهراء وشاب من متساكني حومة كلم9.

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