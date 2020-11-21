   Om Kalthoum - ذكريات  

شقيقة سامي الفهري للطفي العبدلي : عاونا بالسكات هذا بالطبيعة كي تكون راجل

Publié le Samedi 21 Novembre 2020 - 11:17 قراءة: 0 د, 25 ث
نشرت سلمى الفهري شقيقة صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري، تدوينة على حسابها على الأنستغرام هاجمت فيها الفنان لطفي العبدلي على خلفية تصريحات مريم الدباغ في برنامجه.


و كتبت في تدوينتها: "كي يبدا عبد في الحبس نقدرو فميلتو ونعاونهم على الصبر بالكلمة الباهية وإلى بالسكات هذا بالطبيعة كي تكون راجل".



وكانت مريم الدباغ قالت في الحصة "عبدلي شو تايم" " عندي تسجيل اخر كان نخرجوا.. سامي الفهري ماعدش يخرج من الحبس مدى الحياة".



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215441

Elwatane  (France)  |Samedi 21 Novembre 2020 à 12h 38m |           
برافو مريم

كالعادة صريحة و معاندية تنتقمي منهم و منهن



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