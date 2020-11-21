شقيقة سامي الفهري للطفي العبدلي : عاونا بالسكات هذا بالطبيعة كي تكون راجل

نشرت سلمى الفهري شقيقة صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري، تدوينة على حسابها على الأنستغرام هاجمت فيها الفنان لطفي العبدلي على خلفية تصريحات مريم الدباغ في برنامجه.و كتبت في تدوينتها: "كي يبدا عبد في الحبس نقدرو فميلتو ونعاونهم على الصبر بالكلمة الباهية وإلى بالسكات هذا بالطبيعة كي تكون راجل".وكانت مريم الدباغ قالت في الحصة "عبدلي شو تايم" " عندي تسجيل اخر كان نخرجوا.. سامي الفهري ماعدش يخرج من الحبس مدى الحياة".