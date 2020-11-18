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مفتش عنه لفائدة الوحدة الوطنية للمتفجرات.. القبض على مجرم خطير محكوم ب15 سنة سجنا

Publié le Mercredi 18 Novembre 2020 - 14:22 قراءة: 0 د, 46 ث
باب نات - تمكن اعوان مركز الأمن الوطني بجبل جلود من القبض على نفر محل عشرات برقيات التفتيش و فار من العدالة منذ 5 سنوات مكنى "بالملح"

و الذي بعرض هويته على الناظم الآلي إتضح و انه محل عشرات مناشير التفتيش لوحدات أمنية و قضائية مختلفة و أحكام قضائية مجموعها أكثر من 15 سنة سجن وهو متحصن بالفرار منذ أكثر من 5 سنوات.


كما أنه محل تتبع لفائدة محكمة الناحية بقرطاج و المحكمة الإبتدائية بتونس 1 و المحكمة الإبتدائية بتونس 2 و محكمة الإستئناف بتونس و الوحدة المركزية للمتفجرات..
و ذلك من أجل عشرات القضايا العدلية من اجل تهم تكوين وفاق إجرامي حيث انه محل تتبع في موضوع تنظيم هجرة غير نظامية انتهت بوفاة عشرات الشباب بحي شعبي بالعاصمة كما تبين و أنه محل تتبع في قضايا عنف الشديد و إضافة إلى صكوك بدون رصيد.


هذا و بتفتيشه تم العثور بحوزته على كمية هامة من الاقراص المخدرة من نوع ترامادول....

وقد تم الاحتفاظ به باذن من النياية العمومية.

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