مراد الزغيدي يكشف: تسريب مدوي يؤكد أن أقوى قاضي في تونس يتلقى رشاوى

تحدث الإعلامي مراد الزغيدي في مداخلة على راديو إي أف أم اليوم الأربعاء 18 نوفمبر، عن تسريب وصفه بالمدوي للقاضي بشير العكرمي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي تقرر إعفاءه من مهامهم منذ حكومة الياس الفخفاخ.وقال الزغيدي "ان العكرمي المعروف بقربه من حركة النهضة بعث بتقرير إلى التفقدية يعدد فيها أملاك الرئيس الأول لمحكمة التعقيب أقوى قاضي في تونس" حسب قوله".وقال الزغيدي أن هذا التسريب يعتبر زلزال حرب داخلية بين شخصيات معروفة لانتمائها لحركات سياسية من واجب رئيس الدولة ورئيس الحكومة اطلاع الرأي العام عن الذي يحدث في سلك القضاة.