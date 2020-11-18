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مراد الزغيدي يكشف: تسريب مدوي يؤكد أن أقوى قاضي في تونس يتلقى رشاوى

Publié le Mercredi 18 Novembre 2020 - 14:16 قراءة: 0 د, 29 ث
تحدث الإعلامي مراد الزغيدي في مداخلة على راديو إي أف أم اليوم الأربعاء 18 نوفمبر، عن تسريب وصفه بالمدوي للقاضي بشير العكرمي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي تقرر إعفاءه من مهامهم منذ حكومة الياس الفخفاخ.

وقال الزغيدي "ان العكرمي المعروف بقربه من حركة النهضة بعث بتقرير إلى التفقدية يعدد فيها أملاك الرئيس الأول لمحكمة التعقيب أقوى قاضي في تونس" حسب قوله".


وقال الزغيدي أن هذا التسريب يعتبر زلزال حرب داخلية بين شخصيات معروفة لانتمائها لحركات سياسية من واجب رئيس الدولة ورئيس الحكومة اطلاع الرأي العام عن الذي يحدث في سلك القضاة.




Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 215274

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 18 Novembre 2020 à 15h 13m |           
فرنسا لها عملاؤها لهم أدوات لبث الفتنة ولتعرقيل الثورة

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 18 Novembre 2020 à 15h 00m |           
فرنسا لها عملاؤها لهم أدوات لبث الفتنة ولتعرقيل الثورة

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 18 Novembre 2020 à 14h 46m |           
القضاء هو الجسم الوحيد الذي له سلطة ووقف مع الثورة لهم الاعلام والنقابات وووو، هذا سبب حملة عميل فرنسا

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 18 Novembre 2020 à 14h 42m |           
فرنسا لها عملاؤها لهم أدوات لبث الفتنة ولتعرقيل الثورة



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