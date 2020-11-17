الطبوبي: الاتحاد ليس معنيا بالجبهة السياسية مع التيار وحركة الشعب والرئيس الوحيد القادر على رعاية حوار وطني

قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان الاتحاد غير معني بالجبهة السياسية مع التيار الديمقراطي وحركة الشعب ومع رئيس الجمهورية قيس سعيد.واضاف الطبوبي " نحن فقط طرحنا على الرئيس وبعض الاطياف السياسية خطة لانقاذ البلاد من الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتازم".وتابع نور الدين الطبوبي " في تونس هنالك مؤسسات منتخبة لذلك من الصعب العودة لحوار وطني على غرار 2014 مضيفا " رئيس الجمهورية هو القادر على لعب هذا الدور بما انه شخصية جامعة منتخبة".وقال الطبوبي " الظرف يختلف تماما على سنة 2014 ويجب ان يكون هنالك حوار شامل فيه كثير من الوعي وبعيد عن المحاصصات السياسية".وكان الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، صرّح أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد يقود جبهة وطنية تضم التيار الديمقراطي وحركة الشعب واتحاد الشغل.واضاف المغزاوي في حوار نشرته جريدة الشارع المغاربي في عددها الصادر اليوم، أنه تم تنظيم لقاء مع رئيس الجمهورية تناول عملية تقييم لـ10 سنوات من الثورة ووقع الاتفاق على عقد لقاءات أخرى.واضاف ان لقاءات انتُظمت كذلك مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي بدوره لديه مبادرة سيقدمها لقيس سعيد، مبينا أن حركة الشعب ورئيس الجمهورية والاتحاد والتيار الديمقراطي يشتركون في نقاط لا خلاف كبير عليها.واكد زهير المغزاوي أهمية إجراء حوارات والبحث عن حلول للوضع الإقتصادي الذي تتخبط فيه البلاد وليس السعي وراء التموقعات.