الترجي الرياضي - كريستيان براكوني يشرف مؤقتا على تدريب الفريق

Publié le Lundi 09 Février 2026 - 21:46
      
اعلن الترجي الرياضي مساء الاثنين أن المدير الفني المساعد الفرنسي كريستيان براكوني سيشرف وقتيًا على تدريب فريق الأكابر، وذلك تحضيرًا للمواجهة المرتقبة أمام بيترو أتلتيكو المقرّرة يوم السبت القادم.
 وكان الترجي الرياضي افاد في وقت سابق بإنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب ماهر الكنزاري والاعلان عن تركيبة الجهاز الفني الجديد في الايام القادمة. 
وياتي فك الارتباط التعاقدي مع الكنزاري على اثر الخسارة التي مني بها الترجي الرياضي امام الملعب المالي في باماكو صفر-1 يوم الاحد لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة لرابطة الابطال الافريقية.

ويحتل الترجي الرياضي المركز الثاني برصيد 6 نقاط بالتساوي مع بيترو اتلتيكو الانغولي قبل المواجهة الحاسمة بينهما نهاية الاسبوع الحالي في رادس في اطار الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات لتحديد هوية الفريق الثاني الذي سيرافق الملعب المالي متصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة الى الدور ربع النهائي.
