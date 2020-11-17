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زهير المغزاوي: قيس سعيّد قد يقود جبهة وطنية تضمّ التيار وحركة الشعب واتحاد الشغل

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Publié le Mardi 17 Novembre 2020 - 13:42 قراءة: 0 د, 35 ث
افاد اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد يقود جبهة وطنية تضم التيار الديمقراطي وحركة الشعب واتحاد الشغل.

واضاف المغزاوي في حوار للمغزاوي نشرته جريدة الشارع المغاربي في عددها الصادر اليوم، أوضح المغزاوي أنه تم تنظيم لقاء مع رئيس الجمهورية تناول عملية تقييم لـ10 سنوات من الثورة ووقع الاتفاق على عقد لقاءات أخرى.


واضاف ان لقاءات انتُظمت كذلك مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي بدوره لديه مبادرة سيقدمها لقيس سعيد، مبينا أن حركة الشعب ورئيس الجمهورية والاتحاد والتيار الديمقراطي يشتركون في نقاط لا خلاف كبير عليها.

واكد زهير المغزاوي أهمية إجراء حوارات والبحث عن حلول للوضع الإقتصادي الذي تتخبط فيه البلاد وليس السعي وراء التموقعات.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 215208

Sarramba  (Italy)  |Mardi 17 Novembre 2020 à 14h 14m |           
هذا ليس بغريب نضرا أن "قيسر" العظيم وقائد الجماهريّة القذّافية الثانية، عوّدنا على خيانة العهد والميثاق وخيانة الوعد وخيانة الأمانة وخيانة اليمين وخيانة الدّستور وخيانة فلسطين و و و
من جهة، نضرا لفشلهم المتقع، يريدون أن يركبوا على ضهر قيس سعيد ظانّين أن فترة راسته ستعطيهم أكثر شعبية... و نسوا هزيمة محمد منصف المرزوقي الذي كان مردوده أفضل بكثير ممّا عليه رئيس "روحو" هاته الأيام
ثم، نضرا أن قيس سعيد كان من زمرتهم حتّى ليلة اغتيال شكري بلعيد، يأملون أن يُرجعوه الى وكره الأصلي؟؟؟
والّي يحسب وحدُ يُفضلُّو

وما تشاؤون الا أن يشاء الله رب العالمين

MedTunisie  (Tunisia)  |Mardi 17 Novembre 2020 à 13h 58m |           
لماذا لم يذكر عبير موسى "الدستوري الحر" وهو محرك الرئيسي لهذه المجموعة و عودة الدولة العميقة



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