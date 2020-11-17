زهير المغزاوي: قيس سعيّد قد يقود جبهة وطنية تضمّ التيار وحركة الشعب واتحاد الشغل

افاد اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد يقود جبهة وطنية تضم التيار الديمقراطي وحركة الشعب واتحاد الشغل.واضاف المغزاوي في حوار للمغزاوي نشرته جريدة الشارع المغاربي في عددها الصادر اليوم، أوضح المغزاوي أنه تم تنظيم لقاء مع رئيس الجمهورية تناول عملية تقييم لـ10 سنوات من الثورة ووقع الاتفاق على عقد لقاءات أخرى.واضاف ان لقاءات انتُظمت كذلك مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي بدوره لديه مبادرة سيقدمها لقيس سعيد، مبينا أن حركة الشعب ورئيس الجمهورية والاتحاد والتيار الديمقراطي يشتركون في نقاط لا خلاف كبير عليها.واكد زهير المغزاوي أهمية إجراء حوارات والبحث عن حلول للوضع الإقتصادي الذي تتخبط فيه البلاد وليس السعي وراء التموقعات.