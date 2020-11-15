   Aziza Jalel - مستنياك  

النهضة تؤكد انسحاب 24 عضوا من الدورة 44 لمجلس الشورى احتجاجا على جدول الأعمال

Publié le Dimanche 15 Novembre 2020 - 18:15 قراءة: 0 د, 34 ث
أكدت حركة النهضة مساء اليوم في بلاغ اصدرته أن عدد الإعصاء المنسحبين من مجلس الشورى في دورته 44 لم يتجاوز 24 عضوا من جملة 111 سجلوا حضورهم وذلك احتجاجا على جدول الأعمال تم تعديله بعد ذلك استجابة لطلب عدد من الأعضاء.

وأشار البلاغ الى أن أشغال الدورة ستتواصل حتى ساعة متأخرة من مساء اليوم بشكل عادي لدراسة عدد من الملفات الوطنية والداخلية.


واشار نص البلاغ الى أنه بعد افتتاح الدورة 44 تم الاستماع الى موقف من رئيس الحركة حول الوضع العام بالبلاد وخاصة على المستويين السياسي والاقتصادي كما قدم الدكتور منذر الونيسي رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى تقريرا عن الوضع الصحي بالبلاد مقدما للدورة مقترحات حول الحد من انتشار عدوى وباء الكورونا.

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