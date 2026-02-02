Babnet   Latest update 09:26 Tunis

الرابطة المحترفة الثانية - هيكل العياري مدربا جديدا لجندوبة الرياضية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69805455b3db36.12615773_knpifemjolhgq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 02 Février 2026 - 08:37 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اعلنت الهيئة التسييرية لجندوبة الرياضية عبر صفحتها الرسمية عن تعيين هيكل العياري مدربا لفريق اكابر كرة القدم.
واضافت ان تركيبة الاطار الفني الجديد للفريق تضم ايضا على بوغانمي في خطة معد بدني وعماد بن عمر كمدرب حراس مرمى.
وتعادلت جندوبة الرياضية يوم السبت على ميدانها مع نسر جلمة بلا اهداف لحساب الجولة السادسة عشرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لترفع رصيدها الى 22 نقطة في المركز السادس.

ولم تعرف جندوبة الرياضية طريق الفوز منذ الجولة الحادية عشرة عندما تغلبت على قوافل قفصة برباعية نظيفة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323014

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 02 فيفري 2026 | 14 شعبان 1447
انتهاء الليالي السود
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:48
15:23
12:40
07:21
05:52
انتهاء الليالي السود
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet19°
12° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-9
16°-12
16°-9
17°-12
21°-13
  • Avoirs en devises 25315,2
  • (30/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38188 DT
  • (30/01)
  • 1 $ = 2,83672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/01)     1821,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/01)   27254 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>