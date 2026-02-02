الرابطة المحترفة الثانية - هيكل العياري مدربا جديدا لجندوبة الرياضية

اعلنت الهيئة التسييرية لجندوبة الرياضية عبر صفحتها الرسمية عن تعيين هيكل العياري مدربا لفريق اكابر كرة القدم.واضافت ان تركيبة الاطار الفني الجديد للفريق تضم ايضا على بوغانمي في خطة معد بدني وعماد بن عمر كمدرب حراس مرمى.وتعادلت جندوبة الرياضية يوم السبت على ميدانها مع نسر جلمة بلا اهداف لحساب الجولة السادسة عشرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لترفع رصيدها الى 22 نقطة في المركز السادس.ولم تعرف جندوبة الرياضية طريق الفوز منذ الجولة الحادية عشرة عندما تغلبت على قوافل قفصة برباعية نظيفة.