   Aziza Jalel - مستنياك  

ائتلاف الكرامة يستغرب حثّ التيار الديمقراطي لقيس سعيد على التسوّل في قطر بعد رفضه في البرلمان للاستثمارات القطرية

Publié le Dimanche 15 Novembre 2020 - 16:24 قراءة: 0 د, 51 ث
باب نات - استغرب الأحد 15 نوفمبر، القيادي بائتلاف الكرامة زياد الهاشمي حثّ حزب التيار الديمقراطي لرئيس الجمهورية قيس سعيد على التسوّل في قطر بعد رفض استثمارات قطرية في تونس بالمليارت.
وأشار الي الرسالة التي وجهها التيار لرئيس الجمهورية وتضمنت بعض المطالب للجهات الرسمية القطرية.

وقال زياد الهاشمي "عاملين رسالة تسول لرئيس الجمهورية وشنوة لازم يطلب من قطر ..والغريب نفس هذه المجموعة عارضتنا في البرلمان وطيحوا صندوق سيادي ب700 مليار في شكل استثمارات قطرية في تونس".


وأكد الهاشمي أن ممثل ائتلاف الكرامة في مكتب البرلمان عبد اللطيف العلوي عرض اعادة النظر في مشروع الصندوق الاستثماري القطري فرفضت ممثلة التيار الديمقراطي سامية عبو ذلك رفقة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

وقال " الأستاذ عبداللطيف العلوي أعاد طلب برمجة هذا الصندوق الاستثماري القطري في مكتب المجلس، ممثلين هذه الكتلة سامية عبو وعبير موسي رفضوا تماما وقلبوا الدنيا وقالوا لا".

وعلّق زياد الهاشمي قائلا "الغريب والمخزي ياكلوها بالذل و ماياكلوهاش بعرق الجبين" وأضاف في نفس السياق "التسول من قطر باهي..أم استثمارها في تونس خايب" معتبرا ان ذلك يترجم حالة النفاق السياسي.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 215095

Aziz75  (France)  |Dimanche 15 Novembre 2020 à 17h 06m |           
من شب على شيئ، شاب عليه.. تربوا و ترعرعوا عاى النفاق فلا غرابة في هذا. هذه أحد أسباب سقوط البلاد، من تحمل المسؤولية و هو غير قادر.

Aziz75  (France)  |Dimanche 15 Novembre 2020 à 17h 06m |           
من شب على شيئ، شاب عليه.. تربوا و ترعرعوا عاى النفاق فلا غرابة في هذا. هذه أحد أسباب سقوط البلاد، من تحمل المسؤولية و هو غير قادر.



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