ائتلاف الكرامة يستغرب حثّ التيار الديمقراطي لقيس سعيد على التسوّل في قطر بعد رفضه في البرلمان للاستثمارات القطرية

باب نات -

استغرب الأحد 15 نوفمبر، القيادي بائتلاف الكرامة زياد الهاشمي حثّ حزب التيار الديمقراطي لرئيس الجمهورية قيس سعيد على التسوّل في قطر بعد رفض استثمارات قطرية في تونس بالمليارت.وأشار الي الرسالة التي وجهها التيار لرئيس الجمهورية وتضمنت بعض المطالب للجهات الرسمية القطرية.وقال زياد الهاشمي "عاملين رسالة تسول لرئيس الجمهورية وشنوة لازم يطلب من قطر ..والغريب نفس هذه المجموعة عارضتنا في البرلمان وطيحوا صندوق سيادي ب700 مليار في شكل استثمارات قطرية في تونس".وأكد الهاشمي أن ممثل ائتلاف الكرامة في مكتب البرلمان عبد اللطيف العلوي عرض اعادة النظر في مشروع الصندوق الاستثماري القطري فرفضت ممثلة التيار الديمقراطي سامية عبو ذلك رفقة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.وقال " الأستاذ عبداللطيف العلوي أعاد طلب برمجة هذا الصندوق الاستثماري القطري في مكتب المجلس، ممثلين هذه الكتلة سامية عبو وعبير موسي رفضوا تماما وقلبوا الدنيا وقالوا لا".وعلّق زياد الهاشمي قائلا "الغريب والمخزي ياكلوها بالذل و ماياكلوهاش بعرق الجبين" وأضاف في نفس السياق "التسول من قطر باهي..أم استثمارها في تونس خايب" معتبرا ان ذلك يترجم حالة النفاق السياسي.