بسبب تزامن حوار الغنوشي والمكي سمير الوافي يتهم وشاكر بالشيخ يوضح

باب نات - دخل كل من الإعلامي بقناة التاسعة سمير الوافي والاعلامي بالقناة الوطنية شاكر بالشيخ في خلاف بسبب تزامن الحوار بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في القناتين.
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والمح الوافي ان بث حوار الغنوشي في القناة الوطنية من حيث التوقيت ليس بريئا وانه يدخل في اطار صراع اتصالي مع المكي في حين اكد شاكر بالشيخ ان الحوار مسجل وبرمج عدة مرات لكن لم يتم بثه.
وكتب الوافي صفحته الرسمية ما يلي:
"بعد الإعلان عن حلقتنا المثيرة مع السيد عبد اللطيف المكي...وبث الومضة الإعلانية للحلقة...تم بسرعة وفجأة برمجة حلقة مع السيد راشد الغنوشي في قناة أخرى...في نفس التوقيت واليوم...ولأول مرة حوار سياسي في نفس توقيت وموعد الأحد الرياضي الذي يبث في نفس الموعد منذ سنوات...والصدفة بريئة من ذلك.
بدوره رد شاكر بالشيخ في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك قائلا :
" صباح الخير للجميع
اقرأ أيضا: عبد اللطيف المكي في وحش الشاشة: راشد الغنوشي هو نقطة ضعف النهضة
والمح الوافي ان بث حوار الغنوشي في القناة الوطنية من حيث التوقيت ليس بريئا وانه يدخل في اطار صراع اتصالي مع المكي في حين اكد شاكر بالشيخ ان الحوار مسجل وبرمج عدة مرات لكن لم يتم بثه.
وكتب الوافي صفحته الرسمية ما يلي:
"بعد الإعلان عن حلقتنا المثيرة مع السيد عبد اللطيف المكي...وبث الومضة الإعلانية للحلقة...تم بسرعة وفجأة برمجة حلقة مع السيد راشد الغنوشي في قناة أخرى...في نفس التوقيت واليوم...ولأول مرة حوار سياسي في نفس توقيت وموعد الأحد الرياضي الذي يبث في نفس الموعد منذ سنوات...والصدفة بريئة من ذلك.
طبعا نحن لا دخل لنا في الصراع السياسي والحزبي والاتصالي الواضح بين الطرفين...لكن تهمنا فقط نسبة المشاهدة...وسنرى النتيجة...!!!"
بدوره رد شاكر بالشيخ في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك قائلا :
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