بسبب تزامن حوار الغنوشي والمكي سمير الوافي يتهم وشاكر بالشيخ يوضح

باب نات -

"بعد الإعلان عن حلقتنا المثيرة مع السيد عبد اللطيف المكي...وبث الومضة الإعلانية للحلقة...تم بسرعة وفجأة برمجة حلقة مع السيد راشد الغنوشي في قناة أخرى...في نفس التوقيت واليوم...ولأول مرة حوار سياسي في نفس توقيت وموعد الأحد الرياضي الذي يبث في نفس الموعد منذ سنوات...والصدفة بريئة من ذلك.

طبعا نحن لا دخل لنا في الصراع السياسي والحزبي والاتصالي الواضح بين الطرفين...لكن تهمنا فقط نسبة المشاهدة...وسنرى النتيجة...!!!"

" صباح الخير للجميع

يهمني التوضيح ان الحوار مع الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب على الوطنية الأولى تم الإعداد له وبرمجته منذ فترة واضطررنا لتأجيله أكثر من مرة نظرا لالتزامات رئيس المجلس . بالتالي كل ما يروج له على صفحات التواصل الاجتماعي حول هذا الحوار وحول توقيته مجانب تماما للحقيقة ومن محض خيال البعض

فانتظرونا الليلة في حوار استثنائي مع رئيس مجلس نواب الشعب"

دخل كل من الإعلامي بقناة التاسعة سمير الوافي والاعلامي بالقناة الوطنية شاكر بالشيخ في خلاف بسبب تزامن الحوار بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في القناتين.والمح الوافي ان بث حوار الغنوشي في القناة الوطنية من حيث التوقيت ليس بريئا وانه يدخل في اطار صراع اتصالي مع المكي في حين اكد شاكر بالشيخ ان الحوار مسجل وبرمج عدة مرات لكن لم يتم بثه.