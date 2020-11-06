   Om Kalthoum - القلب يعشق  

فار منذ 3 سنوات ومحكوم بالنفاذ العاجل :الاطاحة بمصنف خطير في سيدي حسين اختص نهب الفضاءات التجارية والمنازل

Publié le Vendredi 06 Novembre 2020 - 10:27 قراءة: 0 د, 21 ث
باب نات - تمكن أعوان مركز الامن الوطني بالعطار واثر نصبهم لكمين محكم من القبض على عنصر اجرامي خطير محل عدة مناشير تفتيش ومحال بحالة فرار منذ 3 سنوات وفي حقه حكم يقضي بسجنه لمدة 5 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل ..

وكشفت الابحاث ان المتهم اختص سرقة الفضاءات التجارية والمنازل بالجهة وانه نهب عدة تجهيزات باهضة الثمن .


باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 214532



En continu

Toutes les news
.

الجمعة 06 نوفمبر 2020 | 20 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:47 17:19 14:56 12:10 06:48 05:20
22°
 22° % 56 :الرطــوبة
تونــس 18°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
22°-1824°-1625°-1724°-1622°-16
  • Avoirs en devises
    21221,9

  • (5 nov)
  • Jours d'importation
    147
  •              1 € = 3,23513 DT        1$ =2,76711 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 nov)   1610,7 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة