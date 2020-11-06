فار منذ 3 سنوات ومحكوم بالنفاذ العاجل :الاطاحة بمصنف خطير في سيدي حسين اختص نهب الفضاءات التجارية والمنازل

باب نات - تمكن أعوان مركز الامن الوطني بالعطار واثر نصبهم لكمين محكم من القبض على عنصر اجرامي خطير محل عدة مناشير تفتيش ومحال بحالة فرار منذ 3 سنوات وفي حقه حكم يقضي بسجنه لمدة 5 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل ..
وكشفت الابحاث ان المتهم اختص سرقة الفضاءات التجارية والمنازل بالجهة وانه نهب عدة تجهيزات باهضة الثمن .
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.
وكشفت الابحاث ان المتهم اختص سرقة الفضاءات التجارية والمنازل بالجهة وانه نهب عدة تجهيزات باهضة الثمن .
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.
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