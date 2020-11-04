القاضية إشراف شبيل تترأس اول جلسة لها بمحكمة صفاقس‎

كشفت اذاعة "ديوان اف ام" ان القاضية اشراف شبيل حرم رئيس الجمهورية قيس سعيد باشرت مؤخرا مهامها بمحكمة الاستئناف بصفاقس ثم ترأست جلسة قضائية استعجالية مطلع الأسبوع الجاري.



وكانت القاضية اشراف شبيل تقدمت بطعن الى مجلس القضاء العدلي لإلغاء قرار نقلتها في إطار الحركة القضائية السنوية من المحكمة الابتدائية بتونس الى محكمة الاستئناف بصفاقس.



