   Abdelhalim Hafed - الويل الويل  

بعد أن تعرّض لعمليّة سطو على هاتفه، البحيري يوجّه أصابع الاتهام ل"عميلة بن زايد" ويحذّر من عمليات فبركة

Publié le Mercredi 04 Novembre 2020 - 10:09 قراءة: 0 د, 33 ث
تعرّض الثلاثاء 3 نوفمبر، القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري لعملية سطو على هاتفه الجوال وذلك في وضح النهار وأثناء قيامه بمكالمة هاتفية حسب ما تم تداوله.

ويعني ذلك أن هاتف البحيري كان على الأغلب مفتوحا ويمكن الولوج الي الملفات داخله والى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له دون كلمة مرور او غيرها من وسائل الحماية.


ويبدو أن ذلك أثار مخاوف البحيري الذي وفي تدوينة منسوبة له نشرها موقع قناة التاسعة، وجه أصابع الاتهام لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي وصفها بسليلة النظام البائد وعميلة بن زايد.

وحذّر البحيري من فبركة اتصالات وهمية أو تركيب أشياء قد تمس من الأمن القومي في محاولة لتوريطه أو توريط حركة النهضة.




Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 214386

Citoyenlibre  (France)  |Mercredi 04 Novembre 2020 à 13h 29m |           
On va faire une quête pour t'acheter un téléphone ,mais tu promets de l'attacher au cou avec un cadenas .

Lechef  (Tunisia)  |Mercredi 04 Novembre 2020 à 13h 20m |           
Sans défendre ni l'un ni l'autre, un peu de bon sens si Bhiri !
Quotidiennement, on assiste à ce phénomène de '' natra '''

Sarih  (Tunisia)  |Mercredi 04 Novembre 2020 à 11h 43m |           
التليفون هزوهولو من على وذنو وهو يكلم ، موش سرقوه منو وهو موش عامللو كود يسكر ، ادأقروا الخبر بالصحيح ومن بعد علقوا

Ifrit  ()  |Mercredi 04 Novembre 2020 à 10h 47m |           
Tout ça à cause de la hausse de la popularité de Abir Moussi confirmée par l`interview de la semaine dernière dans lequel cette femme battente a dit haut et fort et malgré les obstructions de chroniqueurs mercenaires, ce que le peuple attend depuis longtemps. Ceux qui ont menés le pays au désastre économique, financier et social ne se sont pas réjouits surtout que depuis que le baromètre de popularité n`est plus en leurs faveur et tout les coups
bas envers cette dame n`ont servis qu`à la rendre plus soutenues par la masse populaire. Alors, les blessés, les profiteurs et les magouilleurs n`ont qu`à mettre la main dans la main et continuer à accuser cette femme de tout les malheurs du monde : elle travaille pour les Emirats ( qui soit dit en passant continue d`envoyer des aides de toute sorte au gouvernements successifs depuis des années, et non à Abir Moussi ), qu`elle ne laisse pas les
parlementaires travailler ( et enfoncer la tunisie plus dans les dettes et laisser les magouilleurs apprentis politiciens s`enrichir sur le dos d`un peuple qui n`en peut plus ), et aujourdhui, on l`accuse de vol de teléfonne. Demain, on l`accusera du braquage du cheikh dans un park publique. S`il vous plait arretez cette mascarade et ne nous prenez pas pour des cons.

Ryan81  ()  |Mercredi 04 Novembre 2020 à 10h 30m |           
عادا أنت سياسي تخلي تليفونك من غير كلمة سر وفيه كما تقول أسرار تمس من الأمن القومي , وتحب تحكم وتسير بلاد وانت موش قادر حتى تاخو أبسط الإحتياطات , برا شوفلك خدمة أخرى تسيير دواليب الدولة يلزمها ناس مواكبة لعصرها



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