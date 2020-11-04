   Abdelhalim Hafed - الويل الويل  

الناطق باسم الكامور للمشيشي " الفانا ملك للشعب وليس ملكك"‎

Publié le Mercredi 04 Novembre 2020 - 07:34 قراءة: 0 د, 32 ث
باب نات - علّق مساء الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الناطق باسم اعتصام الكامور طارق الحداد على تصريحات رئيس الحكومة هشام المشيشي بخصوص اعتزام الحكومة تطبيق القانون بقوة الدولة لمنع تعطيل انتاج النفط وغلق سكة نقل الفسفاط.

واتهم طارق الحداد في فيديو نشره في صفحته على الفايسبوك رئيس الحكومة باعتماد منطق المقايضة والتهديد مع أهالي تطاوين.


واعتبر طارق الحداد ان التلميح للقوة ليس أمرا جديدا عليه مضيفا في خطاب تصعيدي موجه للمشيشي 'تاريخك مظلم مع أهالي تطاوين والفانا ملك للشعب التونسي وليست ملكك"

وتابع الحداد تطاوين ليس بها عبيد يخشون التهديد والفانا لن تُفتح إلا بتطبيق وتحقيق اتفاق الكامور، قائلا " الرخ لا والضخ لا".


Commentaires


7 de 7 commentaires pour l'article 214378

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Mercredi 04 Novembre 2020 à 11h 13m |           
أين الدولة؟
ستحاسبون عاجلا أو آجلا

Ifrit  ()  |Mercredi 04 Novembre 2020 à 11h 01m |           
Sahhit ya bandi, alors le peuple est 11 millions de tunisiens te dit casse toi et éloigne toi de la vanne elle n`appartiens ni à toi ni à tataouine. Tout comme toutes les richesses du Pays de Ghar el Melh jusqu`à Borj el khadhra.

Delavant  (France)  |Mercredi 04 Novembre 2020 à 08h 54m |           
Personne n'est au dessus de la loi. Ces "Pablos Escobars" en puissance, révoltés du pétrole, du phosphate ou du football qui capitalisent sur le régionalisme sont entrain précipiter le pays dans le KO. La crise économique que traverse la tunisie incite les autorités public à régler ces problèmes avec fermeté quitte à recourir à l'intervention l'armée nationale avec le concours du génie militaire pour faire redémarrer ces activités
essentielles à la stabilité économique des pays

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 04 Novembre 2020 à 08h 38m |           
هذا احد قطاع الطرق ... الذي استشعر ضعف وهوان الدولة التونسية فخولت له نفسه المريضة الاستءثار باحد اهم مداخيل البلاد لصالح نفسه ...

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Mercredi 04 Novembre 2020 à 08h 10m |           
كلمة حق أريد بها باطل،
الفانا وكل ثروات تونس ملك للعب التونسي، وهذا الشعب فوض من برلمانا وحكومة ورئيسا لإدارة ثروات هذا الشعب فمن فوضك أنت؟

Amir1  (Tunisia)  |Mercredi 04 Novembre 2020 à 07h 47m |           
ليس الفانا فقط ملك الشعب يا بو شعب...كل تونس ملك الشعب
مالا المشيشي يعطيك مفاتح الوزارة ويروح
القانون يمشي على الجميع من فظلكم

Shadow  (Saudi Arabia)  |Mercredi 04 Novembre 2020 à 07h 44m |           
لا حول و لا قوة الا بالله. البلاد وين. وصلت. فصايل و رهوط تتفاوض معاهم دوله



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