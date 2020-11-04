باب نات -

علّق مساء الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الناطق باسم اعتصام الكامور طارق الحداد على تصريحات رئيس الحكومة هشام المشيشي بخصوص اعتزام الحكومة تطبيق القانون بقوة الدولة لمنع تعطيل انتاج النفط وغلق سكة نقل الفسفاط.واتهم طارق الحداد في فيديو نشره في صفحته على الفايسبوك رئيس الحكومة باعتماد منطق المقايضة والتهديد مع أهالي تطاوين.واعتبر طارق الحداد ان التلميح للقوة ليس أمرا جديدا عليه مضيفا في خطاب تصعيدي موجه للمشيشي 'تاريخك مظلم مع أهالي تطاوين والفانا ملك للشعب التونسي وليست ملكك"وتابع الحداد تطاوين ليس بها عبيد يخشون التهديد والفانا لن تُفتح إلا بتطبيق وتحقيق اتفاق الكامور، قائلا " الرخ لا والضخ لا".